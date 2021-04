Konstvännerna kan ha fått en kompis i maktens boning – hon fick ”jobbet” många moderater ville ha

– Det känns lite ansvarsfullt. Det är väldigt många viktiga frågor som behandlas i den nämnden.

Vid senaste mötet med kommunfullmäktige valdes hon till ny förste vice ordförande i kultur- och samhällsutvecklingsnämnden.

Hon ersätter Magnus Erbing (M), vilken inom kort lämnar Ludvika till förmån för Tidaholm. Tidningen skrev om detta den 10 april apropå att det framkommit att intresset för att ta över hans uppdrag var relativt stort.

Sju eller möjligen åtta medlemmar i Moderaterna hade anmält intresse och bland dem valde partiet alltså att förorda Irene Andersson som redan sitter som ”vanlig” ledamot i nämnden.

Vad har du för favoritfrågor, nämnden spänner ju över ett brett område med såväl samhällsbyggnad som kultur och idrott?

– Jag är faktiskt väldigt intresserad av kulturfrågor liksom idrott. Kommunen har ju lagt ner en hel del resurser på kulturfrågor. Jag brukar gå efter Väsmanstranden och där har det gjorts en hel del och i dag promenerade jag vid Haggens strand där det också är väldigt fint. Här kan man ju tala om både kultur, motion och friskvård.

Västerbergslagens Konstförening gick i vintras ut och kritiserade kommunen för att den i fjol omvandlade konsthallen i Folkets hus till en allmän utställningshall.

Möjligen har konstvännerna nu fått en bundsförvant som sitter på en ledande post i den kommunala nämnd som ansvarar för kulturfrågor.

Vid samtalet med tidningen tar Irene Andersson nämligen spontant upp förhållandet att det inte längre finns någon renodlad konsthall i stan.

– Kulturvänner vill gärna ha en konsthall och det kan väl jag också tycka. Jag tycker man ska fundera över om vi har något lämpligt hus där man skulle kunna ha en konsthall. Frågar man runt finns det säkert idéer.

76-åriga Irene Andersson berättar att hon blev medlem i Moderaterna på 1970-talet och då hade uppdrag i skolstyrelsen som var en föregångare till dagens social- och utbildningsnämnd.

– Det var i samband med att barnen var i skolåldern. Under 80- och 90-talen var jag dock inte aktiv i politiken. Jag var i stället väldigt engagerad i lottarörelsen som är en politiskt obunden organisation. Under 90-talet var jag varuhuschef på Åhléns i Ludvika under flera år och då tyckte jag inte heller att det passade sig att vara politiskt engagerad.

En bit in på det nya årtusendet fick hon uppdrag i miljönämnden och uppger att hon nu suttit med i samhällsbyggnadsnämnden i ett par mandatperioder. Den nämnden upphörde vid senaste årsskiftet liksom kultur- och fritidsnämnden till förmån för nya kultur- och samhällsbyggnadsnämnden.

Irene Andersson ser fram emot att samarbeta med ordföranden Sören Finnström (S). Under denna mandatperiod är det ju S, M, L och KD som styr Ludvika kommun tillsammans.

– Ja, det ska väl gå bra. Jag har absolut inget otalt med honom så vi ska nog hitta lösningar.