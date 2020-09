Konsertdags i Ludvika – trots att arrangören går back: "Vill erbjuda lite kultur"

Bara 40 biljetter per föreställning och en ekonomisk förlustaffär för föreningen. Trots det tuffa läget bjuder Dans & Folkton under hösten in till inte mindre än tre konserter i Ludvika. Den första redan på söndag.

– Vi vill erbjuda ortsbefolkningen lite kultur och lite musik, säger föreningens förgrundsfigur Torbjörn Sjöberg.