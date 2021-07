Konsert lockade till spontandans – stämningsfullt i Våmhus kyrka: ”Vi vill sprida glädje”

Om man under tisdagskvällen blundade och bara lyssnade på livemusiken i Våmhus kyrka kunde man nästan glömma bort pandemin. Om så bara för ett ögonblick.

Öppnade man ögonen och såg sig omkring satt man dock tämligen ensam på sin bänkrad eftersom enbart 65 personer fick komma in.

Musikaftonen började med en vacker variant av Tula hem och tula vall på Våmhusmål och satte genast tonen för den kommande timmen. Tempot och språket må ha varierat men kvalitén var ständigt hög.

För Linnéa Hed betydde denna inledning på mål extra mycket.

– Vi började att öva på originalet skrivet av Alice Tegnér. Men jag frågade min farmor, Karin Hed, om hon kunde översätta låten och hon gjorde det på en kväll. Hon förtjänar en stor eloge, säger Linnéa Hed.

På grund av covid-19 har man inte kunnat konsumera just någon kultur under två års tid. Därför kändes det extra viktigt att få ihop något denna sommar.

Erik Eklund påpekar att de under årens lopp försökt att få med något på Våmhusmål för att hedra hembygden.

Ingen av trion bakom konserten bor kvar men platsen betyder fortfarande mycket för dem.

– Det är ju här man vuxit upp och kan varenda grässtrå. Mamma och pappa bor ju kvar här och man hittar alltid en anledning att komma tillbaka, var man än åker i världen, säger Erik Eklund.

Jennifer Höglund och Linnéa Hed håller med. Hon, Linnéa, har praktiskt taget suttit isolerad i sin lägenhet i Stockholm det senaste året.

– Det har varit supervärdefullt att få komma hem, åka ut med båten, att få umgås, andas och bara vara i Våmhus, förklarar Linnéa.

Traditionen att bjuda på klang och klaviatur under högsommaren började för ett decennium sedan. Då var det för att samla in pengar till en USA-resa. Därefter har konserten ägt rum i samband med Musik i sommarkväll-konceptet.

Utöver att det var ett tioårsjubileum i år känner Linnéa att konserten var betydelsefull i denna kulturlösa era.

– På grund av covid-19 har man inte kunnat konsumera just någon kultur under två års tid. Därför kändes det extra viktigt att få ihop något denna sommar och få till en livesändning för de som inte kan vara här, förklarar Linnéa.

Helt säkert var det dock inte att det ens skulle bli en spelning.

– Kommer vi att hinna, kommer vi att orka? Vi har alla flyttat och har fullt upp. När alla tentor var klara så beslöt vi oss att ändå få till något. Det är ju ändå ett jubileumsår, säger Linnéa.

Det var en sådan himla lättnad, vi gjorde det bra.

Konserten utgjordes av många fina och varierade tolkningar av allehanda låtar från ett brett spektrum av olika genrer. Ett starkt inslag, bland flera, var damkörens tolkning av Sound of silence skriven av Paul Simon.

– Vi har tänkt göra den i flera år. Jag tog mig i kragen och plockade fram ett arrangemang till slut, som blev rådissat av min syster. Vi tråcklade oss fram och tillbaka för att få till det. När kompet lades på började låten falla på plats. Det var en sådan himla lättnad, vi gjorde det bra, säger Linnéa.

Spelningen avslutades med en tolkning av Proud Mary av Creedence Clearwater Revival.

– Jag gillade vår avslutning. Jag hoppas folk gick från kyrkan med en bra känsla, avslutar Erik Eklund.

FAKTA/Musik i sommarkväll 2021

Missade man konserten i Våmhus, eller inte fick tag i någon biljett, finns det fortfarande chans att se en konsert i samband med Musik i sommarkväll. Samtliga konserter äger rum 19.00.

I Sollerö kyrka den 26 juli kan man se Amus Kerstin Andersson och Maria Ähdel på fiol respektive piano, tramporgel och orgel.

I Våmhus kyrka den 27 juli kommer Linnea Eklund och Gustav Håmås bjuda på musik tillsammans med Samuel Widéen, Kjell Runsten och Carl Jönsson.

I Mora kyrka den 5 augusti kommer Åsa Sundstedt, Jan-Anders Ernlund och Anders Jakobsson sätta upp en konsert under namnet Three for Tango.

I Sollerö kyrka den 9 augusti kommer Carian Nygard, Tomas Hellkvist, Jogga Ernlund, Lars-Göran Dimle, Anders Forsström och Perra Ernlund avsluta Musik i sommarkväll.

Se övriga bilder från kvällen nedan: