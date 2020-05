Konfirmander från Svärdsjö tågade ut i vårsolen

Konfirmationen på Bönsöndagen blev inte som traditionsenligt med i stort sett full kyrka, utan konfirmanderna fick ta med sig ett fåtal av sina anhöriga så att det inte sammanlagt överskred 50 personer, så Folkhälsomyndighetens rekommendationer följdes.

Under psalmen ”Den blomstertid” tågade man in i procession med Smilla Karlsson som korsbärare. Jenny Ärnlöv höll ett tal till konfirmanderna och Johan Halvarsson läste ur Matteusevangeliet. Ungdomarnas redovisning bestod av ett kyrkospel om Jesus och lärjungarna, om nattvarden samt en resumé av lästidens händelser. Jesusrollen spelades med stor inlevelse av Melker Andersols. Konfirmanderna sjöng bland annat ”You raise me up” och ”Stad i ljus”. Efter Välsignelsen erhöll varje konfirmand en gåva av församlingen. Under psalmen ”I denna ljuva sommartid” gick alla ut i det vackra solskenet för att ansluta sig till de sina. Ljud och ljus: Ove Niklasson, vid orgeln: Walters Börje.