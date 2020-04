Kommunen bjuder föräldrar till möte om skolförslaget: "Vi ska träffas på måndag"

Nu bjuds representanter för föräldragrupperna vid Lund och By skola, samt By utvecklingsgrupp, in till ett möte med Avesta kommun. Det som ska diskuteras är det omstridda förslaget till en ny skolorganisation vilket lades fram under förra veckan. Ett förslag som bland annat innebär att Lunds skola läggs ned och mellanstadiet vid By skola stängs.