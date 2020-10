Kommunalrådet: "Nu kan vi släppa grusfrågan"

Konsulten Ramboll ser inga konstigheter med den mängd grus som enligt fakturorna användes vid dräneringen av Stadshuset i Ludvika. Slutsatsen är att "mängden inköpt fyllnadsmaterial mycket väl faller inom ramen för vad som kan förväntas i den här typen av projekt".

Konsulten har dock inte granskat de stora kostnaderna i projektet, det ingick inte i uppdraget från kommunen. I slutfakturan framgår det bland annat att AEB, Anläggningsentreprenader AB, använt yrkesarbetare under 2 350 timmar, grävmaskiner under 710 timmar, en grusbil som gått under 246 timmar samt kostnader för övriga maskiner. Siffror som flera inom branschen reagerat på och menar är orimliga.

– Gruset var snacket. Det var mycket fokus på gruset i mediegranskningen, säger Håge Persson.

Han är lättad över konsultens slutsats om gruset:

– Det är positivt för alla inblandade att mängden grus stämde, att det inte var några konstigheter. Det är bra att det gjordes en utredning. Nu kan vi släppa grusfrågan.

Kommer hela projektet att granskas senare?

– Nu ska vi politiker och tjänstemän sätta oss och analysera hur och om vi går vidare. Ett problem har varit att handlingar inte funnits, där finns det förbättringspotential. Det ska vara ordning och reda, säger Håge Persson.

Tidningen söker kommunalrådet Leif Pettersson (S).