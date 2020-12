Kommunalråd tog personligen emot protestlista – 1500 skrev under för att bevara bibliotek centralt: ”En stor oro”

Det var tidigt i våras som Mora kommun aviserade att de ville bygga en ny högstadieskola på Strandenområdet.

I samma veva meddelade kommunen att de också såg en möjlighet att bygga ett kulturhus och bibliotek på samma område.

Den sistnämnda flytten har under hösten och vintern oroat många. Inte minst eftersom det potentiellt skulle utarma gågatan och centrum.

Därför valde intresseorganisation PRO att lyfta frågan och de har i flera veckor samlat in namn i en protestlista.

Inger Borg, en av initiativtagarna, har nu personligen lämnat in denna lista till kommunalråd Anna Hed (C), som då bjöd in till ett informellt möte på temat.

– Uppskattningsvis blev det uppemot femtonhundra namn, efter vi tagit bort alla dubbletter, säger Inger Borg, eftersom en del har skrivit under både analogt och digitalt.

Under mötet passade Inger Borg på att betona vikten av att kulturhuset och biblioteket finns tillgängligt. Hon och flera med henne menar att det geografiskt vore för långt att behöva ta sig till skolområdet.

Och om biblioteket ligger i närheten av skolan befarar hon att mängden besökande ungdomar skulle öka vilket skulle höja ljudnivån.

– Jag har talat med flera pensionärer som inte klarar av när det blir spring i lokalen. De vill läsa tidningen och sitta i lugn och ro, påpekar Inger.

Anna Hed betonade att om kommunen slutligen väljer att flytta kulturhuset kommer de också att se till att det även fortsättningsvis är tillgängligt, eller snarare ännu mer tillgängligt.

I det nuvarande biblioteket är det nämligen inte lätt för rullstolsburna att ta sig till andra våningen. De blir därmed exkluderade från såväl utställningar som föreläsningar.

– Och om det blir så att vi flyttar kulturhuset till Strandenområdet ska vi självklart se till att det blir enkelt att ta sig dit. Det måste finnas kollektivtrafik och parkeringar för ändamålet, säger Anna Hed.

Angående rädslan om att gågatan utarmas påpekar Anna att kommunen inte har några tankar på att överge stråket. Tvärtom har de investerat mycket pengar i upprustningen av Kyrkogatan och i Morabudet som ska gynna den lokala handeln.

De tittar nu på möjligheten att också etablera en centrumnära samlingslokal, där man bland annat kan läsa exempelvis tidningen i stillhet, men också kika på aktuella utställningar av kommande projekt inom kommunen.

Om de två nådde någon form av konsensus under mötet var svårt att säga.

Inger tycktes vara nöjd över tanken på en kommunal samlingslokal på gågatan, där man kan förkovra sig i frågor om exempelvis Strandenområdet.

Men hon var ändock skeptisk över avståndet till det nya kulturhuset, medan Anna framhöll att distansen inte borde vara något problem.

I ett av många sidospår var de dock helt överens om vikten av att stödja den lokala handeln, så att den finns även imorgon.

– Men det känns bra att få lämna in den här listan och få delge farhågorna jag hört de senaste veckorna, medan vi har hållit på med detta. Det har funnits en stor oro och frustration över centrum och att biblioteket ska flytta, säger Inger Borg.

Och även om Inger förvisso fick en audiens med kommunalrådet har Lennart Sohlberg (S), oppositionsråd, efterfrågat mer dialog om Strandenområdets utformning och kulturhusets framtida funktion och lokalisering.

Den kommande våren kommer man nämligen, enligt nuvarande tidsplan, anta planen för området.