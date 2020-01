Kniven på strupen trots alla förändringar – Morakaptenen talar ut efter turbulenta hösten: "Tufft för en grupp när det börjar ändras"

Det har varit en minst sagt händelserik säsong i Mora IK.

En underpresterande spelartrupp, ett tränarbyte i november och en hel del spelare som både fyllt på och lämnat den grupp som gick in i säsongen.

Något som dock fortsatt är närmast identiskt är poängskörden. Trots alla förändringar så spelar Mora IK fortfarande bara in en poäng per match i snitt.

Morakaptenen, Adam Masuhr, menar dock ändå att Mora har tagit tydliga kliv i rätt riktning efter förändringarna.

– Jag tycker definitivt att vi har utvecklats. Med det sagt så vill jag absolut inte säga att jag tycker att Jeff (Jakobs) och hans kompani gjorde ett dåligt jobb. Jag tycker att Jeff gjorde ett jättebra jobb. Han är, och jag tror att han kommer att bli, en superbra tränare i framtiden. Jag tror på honom och jag lovar att vi kommer få se mycket mer av honom i svensk hockey, säger Masuhr och fortsätter:

– Däremot så tror jag att vi som grupp och Mora IK hade mycket att arbeta med och vi behövde lite förändring. Och nu blev det som det blev i och med att det krävdes förändringar. Vi behövde verkligen rycka upp oss och det har förändrats mycket. Vi tränar hårdare nu, vi kräver mer av varandra och små detaljer har skärpts väldigt mycket, allt från fys till isträningarna.

– Men sen är det ju som du säger. Vi har egentligen inte flyttat någonstans i seriesystemet, så det kan man ju peka på. Men på nåt sätt så känner jag ändå att vi är på rätt väg, definitivt.

Hur har alla förändringar i och runt truppen påverkat laget?

– Alla förändringar i en trupp påverkar laget vare sig du vill det eller inte. För oss gäller det att göra det på ett väldigt professionellt sätt. Det är ju tufft för en grupp när det börjar ändras. Nu har vi bytt tränare och folk har kommit in och gått. Det är ju en del av den här branschen och när vi ligger där vi gör så är det ju tyvärr sånt som händer. Det är frukten av att vi inte presterar. Och det är tufft. Jag tycker att det är jättejobbigt när man får in killar i laget... man sitter bredvid dem, blir bra vän med dem och man ser hur hårt de kämpar. Och sen så får de gå. Det är ju skittufft och jag har varit där själv i samma situation, säger Masuhr.

Han fortsätter:

– Jag skulle ljuga om jag sa att det här var en dans på rosor. Det är skittufft och det krävs mycket av oss som är här nu, att hålla skenet uppe, bidra med mycket energi, rent mentalt. Att man kommer ner och är glad.

Rent spelmässigt finns det just nu också en del att vara glad över. Mora har på sistone spelat sin kanske bästa hockey under säsongen. Senast mot Tingsryd pressade man hårt och hade betydligt fler avslut på mål än smålänningarna.

Problemet – man tar trots det alldeles för lite poäng.

– Det är det där som är lite frustrerande, för jag tycker verkligen att vi spelar bra och vi gör väldigt mycket bra matcher just nu. Men vi gör lite för lite mål och det sårar ju oss. Vi har mycket lägen och ganska mycket skott. Det är väl lite desperation, att vara lite mer sugen på att göra mål, helt enkelt. Det kanske låter lustigt att man säger så, men många gånger tror jag att det är så. Att man har lite mer desperation när man kommer över blålinjen.

Ni borde väl vara sjukt sugna på att göra mål?

– Ja. Jag tycker att vi är sjukt sugna på att göra mål. Men när det blir lite så här, att det hamnar lite för mycket i fokus också, då tror jag att det lätt blir att man åker runt och tänker lite väl mycket. Och gör man det i hockey, då går det fort, och helt plötsligt så är man jävligt långt efter. Alla vill så himla mycket, men så övertänker man och helt plötsligt är situationen över.

Det är mycket skalle, helt enkelt?

– Absolut, ruskigt mycket.

Att situationen är frustrerande sticker 36-åringen inte under stol med. Samtidigt menar han att det knappast finns några genvägar för att komma på rätt spår igen.

– Det finns klyschor för det av en anledning och det är bara att jobba hårt och målmedvetet varje dag. Och det tycker jag att vi gör. Vi har ett bra sätt att arbeta på i Mora IK just nu. Vi har väldigt bra träningar varje dag och bra fokus på dem. Det går inte att koka ihop en mirakelkur, ta en shot av det och sen har det släppt. Det är bara att fortsätta att jobba. Man kommer aldrig komma ifrån det. Tur och mål förtjänar man och det får man efter hårt arbete, säger Masuhr och fortsätter:

– Jag tror att det är viktigt, även fast vi kanske inte är vinnare just nu, att vi uppträder som vinnare varje dag. Beter sig som vinnare och inte som förlorare och börjar titta på orsaker varför det inte går bra för mig eller dig eller dittan och dattan. Att man är professionell hel enkelt. Det är lätt att börja titta runtikring. Man får lägga bort det här med att tycka lite synd om sig själv.

Hur är självförtroendet i gruppen?

– Det är klart att det är lite sargat, inget snack om saken. Men jag tycker inte riktigt om att prata om det heller för ett självförtroende bygger man upp av att man vinner matcher och gör saker och ting på träning, dag in och dag ut. Då får man en chans att bygga upp ett bra självförtroende. Det som jag tycker är positivt i vårt lag är att vi har en bra känsla. Det känns som att grabbarna är glada när vi är där nere. Vi har kul på träningarna och vi har kul i omklädningsrummet. Vi har mycket skratt och leenden i gruppen. Hade vi inte haft det, då hade jag varit orolig. Sen skulle jag ljuga om jag sa att vi är fulla av självförtroende, för det är vi inte.

På onsdagskvällen får Moraspelarna en ny möjlighet att bygga lite självförtroende. Då väntar BIK Karlskoga på bortais. En svår match mot tabelltrean, som inte har förlorat hemma sen den 27 november (mot Björklöven).

– Just nu fokuserar vi kanske inte på motståndarlagen så mycket. Du förstår kanske att, med tanke på allt som vi har pratat om här nu, så fokuserar vi otroligt mycket på oss själva och vad det är som gör Mora IK bra. Vi ska försöka göra en löjligt bra match och inte fokusera så mycket på vart vi tar vägen, säger Masuhr och fortsätter:

– Karlskoga är ett jättebra lag, absolut. Jag tycker att det finns många jättebra lag i den här serien. Samtidigt så tycker jag inte att något lag är så pass bra så att vi ska vara rädda för att spela mot dem. Vi kan ge de flesta lag i serien en otroligt bra match och egentligen skulle vi ha kunnat vinna vilken bortamatch som helst. Vi ska bara gå in och göra en otroligt bra match, från vår sida. Sen om Karlskoga kommer in och helt enkelt är bättre, då är det ju så. Men vårt fokus ligger bara på att göra vårt jobb rätt. Och definitivt försöka göra mer än ett mål per match. Vi måste kunna ge oss chansen att vinna på antal mål. Det är svårt att vinna en match när man gör ett mål.