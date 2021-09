Kliver in på okänd idrottsmark – här är Kjellbergs nya jobb: "Väckt något i mig"

Tidigare uppdrag för, framförallt, Svenska Skidspelen och IK Brage har gjort Anki Kjellberg till en välkänd idrottsprofil i Dalarna.

Sedan hon förra senhösten tvingades lämna Brage, som skar ned i organisationen, så har dock Kjellberg under det senaste knappa året för första gången på länge inte haft ett civilt arbete inom idrottsrörelsen.

– Jag passade på att ta igen både semester och lite ledighet. Sen har jag haft mycket fokus på de ideella grejerna. Dels är jag ju fortfarande ordförande för Dalarnas skidförbund och så tackade jag ju ja till ett styrelseuppdrag i Kvarnsvedens IK, berättar Anki Kjellberg och fortsätter:

– Men egentligen har jag aldrig varit så lat och ledig som jag var i våras. Och det var nog väldigt skönt för både huvudet och de runt omkring mig.

Sedan någon månad tillbaka så är dock de lata dagarna förbi.

Den 9 augusti klev Anki Kjellberg in i en, för henne, helt ny värld då hon tillträdde en ny tjänst som försäljnings- och partneransvarig på Svenska Innebandyförbundet.

– Det känns väldigt stimulerande och folk har varit otroligt öppna och hjärtliga. Och jag känner att jag har en erfarenhet som jag kan bidra med här, även om jag kan bli mobbad för att jag inte kan nåt speciellt om innebandy (skratt). Det erkänner jag, men jag brukar slå tillbaka med att vi i Dalarna åtminstone har väldigt bra innebandylag i Mora och Falun, säger Anki Kjellberg.

Hur ser din relation till innebandyn ut sen tidigare?

– (skratt) Jag har ju varit på Lugnet mycket och vet att det är som en stor, varm, härlig ungdomsgård i mina ögon, för jag har sett så mycket ungdomar som hänger runt där.

– Men annars har jag inte haft så mycket relation till innebandyn. Skidor har alltid funnits nånstans i livet och fotbollen har jag också alltid varit väldigt intresserad av. Innebandyn, kanske inte riktigt, men det har i alla fall väckt något i mig.

Har du hunnit bli frälst?

– Junior-VM för damerna var ju skithäftigt, och jag har definitivt blivit nyfiken. Helt plötsligt sitter jag och följer och läser sånt som skrivs om innebandy på alla möjliga forum. Så jag är brutalt mycket mer intresserad nu än för några år sen.

När Sporten når Kjellberg är hon på arbetsresa i Stockholm. Något som den nya tjänsten kräver då och då, men basen är fortsatt förlagd till hemmet i Falun.

– I den här nya världen så är det inte så konstigt att sitta och jobba via Teams eller på annan ort. Och att man kan ha kompetens utspridd i Sverige.

Jobbet fick hon via kontakter som hon skaffat sig under sin tid i elitfotbollen, då AIK:s tidigare kommersiella chef, Stefan Jonasson som numera jobbar för Innebandyförbundet, hörde av sig och ville värva in henne.

– Han ringde och undrade om jag var tillgänglig. Svenska Innebandyförbundet är på en resa där de vill utveckla organisationen, plocka in fler partners och utveckla evenemangen. Så jag var nere på arbetsintervju i juni och vi bestämde oss för att testa under ett år, till att börja med.

Vad ska du jobba med, rent konkret?

– Jag ska försöka dra in nya partners. Och de affärer vi gör går tillbaka till distrikten och klubbarna. Förbundet i sig ska inte bli så mycket rikare, utan vi vill få in pengar som ska ut i distrikten och klubbar. Det är sånt som motiverar mig väldigt mycket. Så jag ska försöka fånga upp mitt gamla nätverk, som jag byggt upp under ett antal år, och hoppas att nån nappar på innebandy.

Andra delar av hennes arbetsdagar kommer att innefatta projekt rörande utbildning om jämställdhet och samhällsnytta.

– Det är också saker som jag har brunnit för privat. Hur man kan hjälpas åt med kulturen i sporten för att få människor att må bättre. Det var en del i att jag triggades igång på det här uppdraget. Men vi har ju även stora evenemang och jag kommer att bistå under dam-VM, SM-finalerna, Svenska Cupen och så vidare, säger Kjellberg och fortsätter:

– Och jag tror att innebandyn mår bra av att få in lite människor som oss, som kommer lite utifrån. Det tror jag att de flesta företag eller organisationer gör. Vi måste ha alla de här som kan sporten, men vi är också ett gäng som kan bidra med helheten runtomkring. Det bubblar på det här förbundet just nu, det kan jag säga.