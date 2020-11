Klart: Mora IK får miljoner i statligt stöd: "Något mer än vi hoppats på"

Under förra veckan stod det klart att ishockeyn tilldelas 195 miljoner i statligt stöd, där klubbarna i Hockeyallsvenskan får dela på 36,8 miljoner kronor.

Av dessa pengar står det på måndagen klart att Mora alltså tilldelas 2,9 miljoner.

– Det är något mer än vad vi hade hoppats på även om det bara motsvarar 35% av intäkterna vi tappar. Nu känns det som lite av trycket lättar och om vår kampanj Mora For Life rullar på som planerat har vi en realistisk chans att nå ett nollresultat, säger Peter Hermodsson till klubbens hemsida.

Trots att summan långt ifrån täcker alla utgifter, är Hermodsson ändå nöjd.

– Ja, det är härligt att vi nu fått det stöd vi hoppats på och till viss del också räknat men, även om vi inte vetat den exakta summan. Vi fick faktiskt lite mer än vi vågat skriva in i våra prognoser. Det innebär att klubben nu kan lägga in 700 000 kronor extra i Mora For Life-fonden, något som ser väldigt trevligt ut när man nu tittar på staplarna, säger han till klubbens hemsida.

Mora är den klubb som får femte mest, enligt SportExpressen, där Modo får mest med 7 miljoner kronor.

– Vi tycker det är viktigt att vi är helt transparenta med ekonomin. De som finns runt klubben och som hela tiden stöttar oss ska veta vad det stödet innebär för klubbens framtid. De pengar som kommit in från företagen, supportrar, Mora For Life-kampanjen och nu de statliga pengarna innebär att vi kan stryka det vi kallat för ”Worst Case Scenario”, att pengarna skulle vara slut vid årsskiftet, säger Hermodsson till hemsidan.