Klart med besöksförbud på sjukhusen i Dalarna: "Vi vill till varje pris undvika att få in smittan"

– Vi vill till varje pris undvika att få in smittan på våra lasarett. De som har nedsatt immunförsvar kan drabbas hårdast. Så det är en försiktighetsåtgärd, säger regionrådet Ulf Berg, (M).

Folkhälsomyndigheten gick på tisdagen ut med bedömningen att det är mycket hög risk för samhällsspridning av covid-19 i Sverige. Region Dalarna har reagerat på beskedet och på onsdagen fattade regionrådet beslut om att införa besöksförbud på sjukhusen. Region Dalarna har sneglat på Region Värmland som redan har ett besöksförbud på plats.

De nya reglerna innebär inget totalförbud mot besök.

– Reglerna får utformas av våra tjänstefunktioner. Vi har full förståelse för att man i vissa situationer vill man vara på plats också. Men vi försöker vädja till att om man kan undvika besök ska man undvika det.

Enligt beslutet ska det vara "besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på länets sjukhus" och att "undantag kan göras för närstående till kritiskt sjuka patienter om besökare inte har luftvägssjukdom. I sådana fall får man rådgöra med respektive avdelning". Beslutet gäller tills vidare.

Region Dalarna skärper även reglerna internt för att minska risken för smittspridning.

– Vi kommer att se till att möten och resor som inte är absolut nödvändiga kommer vi att ställas in, men vi får gärna ha distansmöten. Vi kommer att se till att utbildningar och konferenser, både externa och interna, ställs in eller senareläggs. Lika så ställs verksamhetsbesöken in. Vi vet inte vem som kan bära på en smitta, säger Ulf Berg.

De interna reglerna gäller i första hand fram till 1 maj.

Hur känner du själv inför smittan?

– Jag har den känslan att förhoppningsvis är det en omotiverad rädsla. Om man sköter sig och tänker sig lite grann för ska man inte bli smittad. Sedan får man hoppas att om man blir smittad, att man klarar sig då. Normalt sett tar ju alltid influensan liv. Det är det är därför vi vaccinerar äldre. Det är lite som i trafiken. Om det är halt ute anpassar man hastigheten och hamnar förhoppningsvis inte i en olycka. Det är likadant nu, man får tänka sig för med god handhygien och man inte hälsar lika ofta.