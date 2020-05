Klart: Leksand lånar ut forwardstalangen igen: "Bästa för honom"

Marcus Karlberg ses som en av Leksands stora framtidshopp och gjorde sin A-lagsdebut för två år sedan och hann dessutom med elva poäng (4+7) på 44 matcher säsongen efter.

Men i SHL upphörde framfarten för forwarden som bara fick delta i tretton matcher utan att komma med i poängprotokollet. I september lånades han ut till allsvenska AIK, men bara en månad senare bröts kontraktet i förtid av sociala skäl.

Nu bekräftar alltså Leksand att Marcus Karlberg får testa på ytterligare en utlåning, men avslöjar samtidigt inte klubben. Expressen rapporterar att hockeyallsvenska Vita Hästen är den nya adressen.

– Som alla förstår är Leksand självklart stället jag vill vara på, men jag vill samtidigt växa och bli den spelare jag vet att jag kan bli. För att komma dit jag vill behöver jag få spela många minuter per match, och med den trupp Leksand har i SHL just nu kan det bli svårt att få det förtroendet från start, och det är fullt förståeligt. Jag, tillsammans med min agent och Leksands IF, har kommit fram till en väldigt bra lösning för mig, säger han till Leksands hemsida.

Enligt Thomas Johansson behöver han fortfarande erfarenhet i den näst högsta serien för att göra sig redo för SHL.

– Marcus besitter många vassa kvalitéer, och för att han ska utvecklas vidare som hockeyspelare behöver han få så mycket speltid och förtroende som möjligt. Utifrån det har vi gemensamt med Marcus kommit fram till att det bästa för honom är att lånas ut under den kommande säsongen, säger han.