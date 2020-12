Klart: Kanadensisk forward förstärker Leksand: "Har förmågan att bryta mönstret"

Leksands IF har gjort klart med kanadensaren Shae Demale och det presenterade klubben via deras hemsida under tisdagen.

– Jag är väldigt glad att få chansen att komma till Sverige och Leksands IF för resten av säsongen när spelet i universitetsligan i Kanada blivit inställd på grund av coronapandemin. Jag vet att SDHL är har ett gott rykte och att ligan är full av fantastiskt bra spelare, säger Demale till klubbens hemsida.

Under sina två säsonger i Saint Mary´s vann Demale den interna poängligan och hon stod för 56 poäng på 65 matcher på universitetsnivå.

– Vi har haft många tongivande spelare på skadelistan, och tanken med rekryteringen av Shae Demale är att få in offensiv spets i laget. Hon har varit uttagen i universitetsligans allstarlag och är en offensiv kraft som förhoppningsvis kan bidra en hel del i vårt målskytte då hon har förmågan att bryta mönstret och har en bra näsa för målet, säger Anton Bokull, huvudtränare om värvningen av Shae Demale.

Kontraktet sträcker sig för den resterande delen av säsongen.