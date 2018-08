Klart: här är Dalarnas trupp till klassiska tv-pucken

Tv-pucken är tillbaka i år igen. Ungdomsturneringen som avgörs för distriktsförbundsslag har länge varit en av höjdpunkterna i ungdomshockeyn sedan 1959.

Nu har Dalarna släppt sin trupp som ska tävla i Östergötland. Laget innehåller representanter från bland annat Säter och Borlänge Hockey.

Förra året vann Skåne och året innan Stockholm Nord. Det återstår att se vilka som vinner i år.

Truppen i sin helhet:

1- Alex Lasses Armatowski, Leksands IF. 2- Emil Danerhag, Borlänge HF. 3- Martin Öhman Säters IF. 4- Oskar Tängerby, Falu IF. 5-Marcus Svensk, Mora IK. 6- Felix Söderlund, Leksands IF. 7-William Lindgren, Smedjebackens HC. 9- Samuel Eklund, Leksands IF. 10- Arvid Lundberg-Brobäck, Leksands IF. 11- Isac Hammar, Avesta BK. 12- John Blank, Leksands IF. 14- Victor Ohlsson, Leksands IF. 15- Anders Mattsson, Mora IK. 16- Edvin Nylén, Säters IF. 17- Isak Rosén, Leksands IF. 19- Dennis Hedlund, Borlänge HF. 20- Olle Blank, Leksands IF. 21- David Nilsson, IFK Ore. 22- Simon Nyhlén-Persson, Avesta BK. 23- Gabriel Westling, Mora IK. 24- Arvid Eljas, Leksands IF. 25- Isac Lindqvist, Falu IF. 30-Simon Rundh, Borlänge HF.