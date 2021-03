KLART: Det blir Moras motstånd i kvartsfinalen: "Kommer att göra allt"

Under fredagskvällen blev det klart vilket lag som Mora IK kommer att ställas mot i kvartsfinalen. Efter att Timrå IK valt AIK och Karlskoga valt Västerås IK var det dags för Björklövens tur att välja mellan Mora och Västervik.

Då stod det klart att Mora kommer att möta Björklöven i bäst av fem matcher i kvartsfinalen.

Vad tänker du inför slutspelet?

– Vi har saker i det här laget som är speciellt. Man känner nånting när man kommer in i omklädningsrummet. Sen är det väldigt små marginaler och mycket saker som ska falla på plats om man ska gå hela vägen. Men, vi har chansen och vi kommer att göra allt vi kan för att ta den.

Vad är det som talar för er?

– Just gruppens styrka och att tro på sig själv. För mig har alltid en grupp varit viktigare än individer. I stället för att ta in folk utifrån som ska spetsa till så är det viktigt att ha ett lag som jobbar för varandra och där man kan växa. Det tycker jag att vi har gjort i mångt och mycket på de flesta positionerna under årets lopp.

– Timrå är det klart bästa laget vi har mött. Men i de matcher vi har mött dem har vi av olika anledningar inte bjudit upp till dans. Jag tror att vi kan göra det, om vi får alla saker att falla på plats. Sen tycker jag att det är ganska öppet. Vi har slagit Karlskoga, Björklöven, Södertälje och förlorat mot dem, och även vunnit mot Västervik och hållit jämnt skägg mot Tingsryd. Vi har varit med och huggit mot alla de här lagen.

Hur långt kan ni gå?

– Det är omöjligt att säga. Från början av säsongen har vi sagt att vi inte ska sätta upp några mål. Interna mål har vi där inne, och vi är väl dumma i huvudet om vi säger att vi inte ska gå upp internt sett. Kommer jag säga att vi måste gå upp? Absolut inte. Inte i år, men när vi väl är på isen kommer vi att göra allt vi kan för att vinna varenda match.

Kvartsfinalerna avgörs mellan den 22 och 31 mars.