Kim, 30, gillar att skruva på normer – startar talkshow på Glashuset: ”Det är kul att jävlas”

That time in the månaden heter hans talkshow – där vinjettbilden illustrerar en blodig tampong.

– Den syftar på egentligen ingenting och är helt taget ur sin kontext, förklarar Kim.

Under förra veckan hade han premiär på sin talkshow.

Jag har väldigt svårt för mänsklig kontakt, jag vill inte gärna ha den.

Bibelläsning, samtal om hedendom och politiska ideologier var några av de ämnen som Kim tillsammans med sin sidekick Jörgen tog upp tillsammans med två inbjudna gäster.

– Det ger mig kraft på sätt och vis, vet inte om det gör att jag blir överlycklig men det ger mig energi att fortfarande orka efter så många år i det här.

Han arrangerar sin talkshow i Glashusets lokaler som samarbetar med Kim i detta.

– Jag är tacksam för Glashuset och att jag fått den här chansen för utlopp, säger Kim som ibland har svårt att läsa in signaler från människor och svårt med mänsklig närhet.

Om jag fick välja så skulle jag vilja hitta varenda kontroversiella ämnen och lyfta dem bland folk och se hur de reagerar.

– Jag har vissa autistiska drag enligt läkarna. Jag har väldigt svårt för mänsklig kontakt, jag vill inte gärna ha den och det gör att man inte har riktig förståelse för andra människor, reflekterar Kim.

Då ger istället en talkshow utlopp för hans stora kreativitet och lust för att skruva på samhällets normer och förväntningar.

Jag tycker det är kul att jävlas. Det är det som ger mig glädje att jävlas med folk som är politiskt korrekta.

Politik, religion ( med fokus på bibeln) och anti covid-vaccin är för stunden några heta ämnen för Kim som han vill lyfta ut i etern.

– Min ambition var att talkshowen skulle vara politiskt inriktad. Folk ska veta att de får tycka annorlunda, folk får vara annorlunda, vi alla är människor och har exakt samma rättigheter till vilket liv vi vill, säger Kim och tillägger.

– Vi behöver inte alltid acceptera men vi ska respektera, det är det minsta vi kan göra.

Jag skulle vilja åka upp till Leksand och göra någonting med hockeylaget.

Tidigare har han gjort sketcher med olika teman.

– Men skripta är inte min grej. Det var lite för jobbigt att sitta i en timme och försöka stanna i karaktären, det var helt enkelt inte det jag ville.

Ambitionen är att ha en talkshow just en gång i månaden.

Hemstaden för Kim är Grängesberg och skämtar med stort allvar om relationen till Ludvika stad.

– Det har alltid varit någon slags rivalitet mellan städerna, att det var Ludvika som fick all glans på sig.

Idag jobbar han på en lokal secondhand butik med inriktning återvinning - vilket är en stor glädjekälla för Kim i hans liv idag - och på fritiden blir det mycket fokus på att hålla sin talkshow levande.

Vad är din stora dröm inom talkshow?

