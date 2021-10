KIK vann mot topplaget igen – efter varsin straff i matchen: "En rättvis seger"

Under lördagen tog Kvarnsveden emot topplaget Sandvikens IF på Ljungbergsplanen i Borlänge.

Lagen möttes tidigare i augusti, då vann Kvarnsveden med 1–0, och man skulle få med sig en uddamålsseger även denna gång.

Kvarnsveden fick en smakstart på matchen, när Agnes Dahlström hittade in till Sofia Lagerström, som enkelt satte dit 1–0 efter bara fyra minuter.

Båda lagen verkade ha vaknat på fel sida denna dagen, då det var en halvlek full av misslyckande passningar, som i många fall skapade heta chanser åt båda hållen.

– I vårt fall så handlade det lite om att vi mötte ett topplag nu, vi har mött lag som legat längre ned i tabellen i de senaste matcherna, och då kan man rätta till såna misstag snabbt. Men här så straffas man direkt, förklarar Björkgren.

Närmast att straffas för sina misstag var Kvarnsveden, när Frida Jonsson spelade bollen rakt till Sandvikens främsta målskytt Klara Folkesson som fick iväg ett tungt skott, men Julia Langörgen i Kvarnsvedesmålet gjorde ett jätteräddning.

Matchen såg ut att gå till halvtidsvila när Klara Folkesson drar iväg på en soloräd som slutar med att Alva Lundin kommer in fel, och drar på sig en straff.

Höjdpunkter:

Samma Folkesson tog straffen – otagbart för Langörgen.

– Man kan ju känna sig lite stukad när de får in ett sent mål precis innan halvtid. Jag var lite fundersam på vad de skulle komma in med för energi i den andra halvleken, säger Björkgren och fortsätter:

– Men i den andra halvleken är det ju….kanske inte ett lag på planen men en stor fördel för Kvarnsveden. Så rättvisan i det hela tycker jag inte kan diskuteras. Det var en rättvis seger.

I den 53:e minuten görs Felicia Ersson ned, och nu var det istället Kvarnsvedens tur att få skjuta från elva meter.

Moa Magnusson, som i övrigt gjorde en jättematch, klev fram.

Var du nervös?

– Ja lite, men det är kul att slå straffar, och....det gick ju bra, säger Magnusson.

Kände du på dig att du skulle sätta den?

– Ja såklart, skrattar Magnusson.

Straffen satte hon säkert.

Kvarnsveden höll ut, och vann med 2–1.

– En jättekul match att spela, när de ska vara det bättre laget och vi får kämpa, det är alltid kul att spela sådana matcher, berättar Magnusson.

Segern innebar att Kvarnsveden har vunnit båda matcherna mot andraplacerade Sandviken denna säsong.

Förtjänar ni att ligga högre upp i tabellen, tycker du?

– Ja det tycker jag absolut att vi gör, vi gör ju en jättebra match här i dag och det bevisar väl det.

Kvarnsvedens nästa match är borta mot IFK Västerås, den 23:e oktober.

Matchfakta, division 1 norra Svealand, omgång 19

Kvarnsvedens IK – Sandvikens IF 2–1 (1–1)

Målen: 1–0 (4) Sofia Lagerström, 1–1 (45) Klara Folkesson(straff), 2–1 (53) Moa Magnusson (straff)

Varningar: Ella Degerstedt, Agnes Dahlström, Emma Lindén

Domare: Amanda Davidsson