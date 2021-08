Keyyo visar sin vardag i ny tv-serie: ”Tog mig lite vatten över huvudet det här året”

För ungefär sex år sedan fick tv-personligheten och radioprataren Laila Bagge idén som till slut blev realityprogrammet "Svenska powerkvinnor". För att dra igång produktionen hade hon ett krav: Att Camilla Läckberg skulle hoppa på tåget. Men att boka in en av Sveriges mest lästa deckarförfattare är ingen enkel uppgift.

– Hon var inte redo då, hon hade för mycket att göra. Då hade vi ingen lust att göra det här. Sedan har jag tjatat varje år och äntligen sade hon ja, berättar Laila Bagge.

Förutom Bagge och Läckberg får tittarna även följa neuroforskaren och tv-personligheten Mouna Esmaeilzadeh, influeraren och "Ex on the beach"-deltagaren Antonija Mandir och komikern och programledaren Kristina "Keyyo" Petrushina. Den sistnämnda blev förvånad över att ens få frågan.

– När de hörde av sig tänkte jag "vad ska jag bidra med?", och det tänker jag fortfarande. Men jag blev jätteglad över att vara påtänkt, säger 24-åringen.

Blev mentalt utmattad

Men att vara en så kallad powerkvinna innebär att man ofta har ett fullspäckat schema. Både Keyyo och Bagge nämner tidsbrist som den största utmaningen under våren.

– Vi satte igång med inspelningen samtidigt som några kollegor slutade på radion, vilket gjorde att vi var brutalt underbemannade. Den största delen av den här perioden var jag mentalt "exhausted", säger Laila Bagge och fortsätter:

– Problemet med den här branschen är att det inte går att vara sjuk, de dagar man inte filmar tickar det pengar och du kan inte boka om någonting. Jag kan inte heller vara borta från radion, då sitter Roger ensam.

Kristina "Keyyo" Petrushina tycker också att det är svårt att hantera stressen. Hon var mitt uppe i inspelningen av "Let's dance" när filmkamerorna från TV3 rullade. Keyyo var även en årets sommarpratare i P1 där hon bland annat berättade om uppväxten i Smedjebacken.

– Jag tog mig också lite vatten över huvudet det här året, det är lite farligt. Det är en så stor lyx att ha så roligt på jobbet, men det är också svårt att hantera det, säger hon.

Jobbar på ny mordserie

Med serien vill de inspirera andra kvinnor till att våga ta steget och satsa på sin passion.

– Skulle Camilla starta en glassbutik i Flen skulle den sälja mest glass i hela Sverige. Jag har inspirerats massor av allas driv under seriens gång, det hoppas jag att tittarna också gör, säger Kristina "Keyyo" Petrushina.

Laila Bagge tror däremot att serien, och framför allt titeln, kan väcka kritik.

– Folk kommer säga "Varför är du en powerkvinna?" och "Varför är inte den här personen en powerkvinna?" eller "De som jobbar inom vården är powerkvinnor", säger hon och tillägger:

– Det ena behöver inte utesluta det andra, det finns så många powerkvinnor. Jag anser att min mamma är en powerkvinna, hon hade fem barn som hon uppfostrade själv och sedan gick hon bort i cancer. Det behöver inte alltid handla om arbete, säger Laila Bagge.

Utöver "Svenska powerkvinnor" avslöjar Laila Bagge att hon och Camilla Läckberg har ytterligare ett projekt på gång tillsammans, en tv-serie.

– Det är en ungdomsserie där mycket handlar om musikbranschen, mina egna erfarenheter därifrån. I och med att Camilla är involverad kan det också hända att någon dör, säger Laila Bagge.

"Svenska powerkvinnor" har premiär den 7 september på TV3 och Viaplay.

Sofia Sundström/TT, DT