Keyyo i ny realityserie med Camilla Läckberg: "Är så ärad"

Serien följer fem kända kvinnor – Camilla Läckberg, Kristina ”Keyyo” Petrushina, Laila Bagge, Antonija Mandir och Mouna ”Doktor Mouna” Esmaeilzadeh – i deras privatliv och yrkesliv.

I höst har den premiär på TV3 och Viaplay. I ett pressmeddelande framgår det att serien bland annat följer Smedjebackenbördiga Keyyo när hon "axlar helt nya jobbprojekt och tampas med prestationsångest".

"Hur kul! Vi fem spelar just nu in serien Svenska Powerkvinnor där man får följa oss i vad vi gör om dagarna, när vi tar an olika uppdrag och jobb men även vanligt hederligt häng i vardagen. Är så ärad över att få vara en del utav gänget och hoppas ni vill kolla på serien med på premiär i höst" skriver Keyyo på torsdagen i ett Instagram-inlägg.

"Svenska Powerkvinnor" kommer att sändas i sex avsnitt.