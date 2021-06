Kärleksdubbeln – orienteringsparet dominerade på fjället: ”Han ville väl inte vara sämre”

I mitten av augusti arrangeras världscuptävlingar i orientering på Idre Fjäll.

Under söndagen ordnades en testtävling i medeldistans inför vad som komma skall, och då blev det dubbelt Falun i topp när OK Kåre-löpare vann både dam- och herrklassen.

Och det var inte bara en seger för föreningen – utan också för det Risby-Kinnebergska hushållet: Lisa Risby, 28, och Eskil Kinneberg, 29, är nämligen sambos.

– Jättekul att Eskil också vann sin klass, han ville väl inte vara sämre, säger Lisa Risby och skrattar.

Eskil Kinneberg – norrmannen som vann VM-guld på just medeldistans 2018 och som bytte IFK Göteborg mot OK Kåre i höstas – vann herrklassen 43 sekunder före OK Linnes Rasmus Andersson.

Stora Tunas Viktor Svensk var fyra.

Lisby Risby var än mer överlägsen i damklassen, med drygt en och en halv minut ned till tvåan Andrea Svensson, OK Tisaren.

Malungs OK Skogsmårdarnas Johanna Börjesson-Eriksson slutade elva i tävlingen, och Risbys klubbkamrat – schweiziska VM-reserven Martina Ruch – blev tolva.

– Det har blivit ett väldigt lyft i Kåre senaste åren när vi fått upp Vilma (17:e plats i Idre) och Isac (von Krusenstierna, uttagen till VM) som seniorer. Att vi skulle ha tre orienterare med på VM hade man inte kunnat tänka sig för några år sen. Vilma var ju dessutom topp sex på EM här nyligen, berömmer Lisa Risby som trivdes uppe på fjället.

Jag har nog inte varit i så här bra form tidigare

– Vi sprang i sluttningen, lite i gränslandet mellan fjäll- och skogsvegetation. Det fanns inte så mycket att läsa på, en sänka kunde vara tre likadana. Samma med höjderna. Det var lätt hänt att göra parallella misstag om man valde fel, men det var en rolig tävling.

På lördag inleds VM, och för Lisa Risby var World Cup-testet i Idre också ett test inför det som väntar i Tjeckien.

– Vi har ju inte kunnat tävla så mycket under pandemin, så jag såg den här tävlingen som en viktig medeldistans inför VM. Jag åkte upp för att träna på att tävla, och fick en bra genomkörare.

Inga övriga VM-löpare i damlaget ställde upp i Idre. Uppladdningen inför mästerskapet i Tjeckien skiljer sig åt mellan landslagslöparna.

– Jag valde att stanna kvar i Tjeckien efter VM-testerna (5–6 juni, reds. anm.) och sen åka hem, medan andra har valt att åka dit nu långt innan VM. Jag vill gärna komma ner och springa på en gång för att ha ett stort mentalt överskott med mig hemifrån, säger Lisa Risby som reser till Tjeckien på torsdag inför VM-premiären på lördag.

Den formstarka Falutjejen kan ha något stort på gång i VM, även om hon värjer sig från att tala i termer av resultatmål.

– Jag vill inte ”jinxa” något (skratt). Men jag har jättebra form, jag har nog inte varit i så här bra form tidigare. Jag är i nog bra slag för att göra höga resultat, sen gäller det ju att göra jobbet när man väl är där också.

Ännu en World Cup-testtävling avgörs i Idre på onsdag, då i långdistans men utan deltagande från en VM-fokuserad Lisa Risby.

Resultat/World Cup-test, medeldistans, Idre 27/6

Damer

1) Lisa Risby, OK Kåre, 33.00, 2) Andrea Svensson, OK Tisaren, +1:33, 3) Lilian Forsgren, do, +2.36.

Herrar

1) Eskil Kinneberg, OK Kåre, 34.09, 2) Rasmus Andersson, OK Linne, +0.43, 3) Simon Imark, Tullinge SK, +1.13.