Kärleken till Jessie fick singelaktuella Idol-Eden att bli Borlängebo: "Vi är meant to be!"

Singeln "Now I´ve found you" handlar om den resa som Eden gjorde under Idoltiden. Under uttagningen träffade Eden från Hässleholm deltagaren Jessie Larsson från Borlänge.

– Vi är "meant to be"! Allt känns rätt, säger Eden. Jag känner att det var det som var meningen med att jag var med i Idol, förutom musiken, att vi två skulle träffas.

De flyttade ihop i september, direkt efter Idol, och valet föll på Jessies hemstad Borlänge.

– Jessie kände inte för att flytta till Skåne så då följde jag med henne till Borlänge i stället, förklarar hon.

Vad tycker du om Borlänge?

– Jag tycker om det jättemycket! Det enda jag inte var beredd på är vintern, jag har hört att det kan vara minus 25 grader här, det kallaste jag upplevt är minus tio...

Det låter som att du kommer att behöva uppdatera din vintergarderob?

– Ja, jag ska till Ullared snart faktiskt och funderar på att köpa en overall alltså, haha. Det verkar smidigast.

Eden och Jessie bor en och en halv km från Kupolen där Eden jobbar på telefonbutiken Tree.

Känner många igen dig från Idol?

– Ja, många kommer fram och vill ta en bild och säger att jag var duktig.

Edens Idolresa tog henne till topp tjugo.

– Sedan gick det inte som det var tänkt, juryn sa att hon behövdes utvecklas mera som artist, berättar Markus Urbanski som är Edens manager.

Men managern Markus som känner Eden sedan tidigare och följde Edens Idolresa höll inte med jurun.

– Jag tycker du ska köra din egen resa, sa jag till henne, och Eden som var fokuserad på sitt artisteri och kände publikstödet i ryggen vågade satsa på sin karriär.

Tillsammans skrev de Edens låt som släpps imorgon.

– Det är så häftigt. Det är första gången en Idoldeltagare hinner släppa en låt innan Idolsäsongen är över och vinnaren korats och släppt sin singel, säger Markus.

Vad är nästa steg för Eden?

– Vi är igång nu. Eden sa till mig: "Det är Ullevi vi satsar på, eller hur?" Och med sitt följe redan med 10 000 på Instagram kan hon ju redan fylla en fjärdedel. Vi kommer att göra en musikvideo och sedan kommer det att komma flera låtar.

Många har sett 19-åriga Eden Alms tårdrypande audition när hon sökte till Idol tillsammans med sin tvillingsyster Alice. De berättade om sina drömmar om att bli artister tillsammans. Men vidare efter uttagningen gick enbart Eden.

Se Eden och Alices audition här:

Flytten till Borlänge har gjort att du bor långt från din tvillingsyster nu, hur går det?

– Vi ringer nästan varje dag och hon är ofta ledsen för att jag inte är nära, det är tufft, men jag försöker hålla huvudet uppe. Och vi ska till Skåne och fira jul så då får vi träffas i alla fall, säger Eden.

Din syster är inte med på singeln?

– Nej, inte denna, men går det bra för den så spelar hon gärna in med mig nästa gång, säger Eden.