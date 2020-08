Karin skrev bok om Venjans bortglömda industrihistoria: ”Värd att bevara”

Karin Wennberg publicerade under våren sin senaste bok som går under namnet Johannisholms glasbruk.

Boken är en gedigen beskrivning av verksamheten vid bruket, berörda personer samt Venjansbygden.

– Jag färdigställde all tillgänglig information eftersom jag tycker detta är kulturhistoria värd att bevara, säger Karin Wennberg.