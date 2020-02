Karin har skogen som arbetsplats och inspiration – erbjuder skogsbad som terapi: "Vill få människor att skapa en relation till skogen"

Att skogsbada har blivit ett begrepp på senare tid. Det handlar om att spendera tid i skogen för att få ökat välbefinnande. Någon som tar tillvara på detta är Karin Wells i Kloster. Hon har utbildat sig till natur- och skogsterapi-guide i USA. Via sitt företag "Through nature to you" erbjuder hon skogsbad och retreater till människor som vill få en relation till skogen och må bättre.

– När jag hörde talas om det så fick jag en stark känsla av att det här är något som jag måste göra. Så jag åkte över till USA 2018 för att utbilda mig. På den vägen är det.

Karin flyttade till Kloster för 9 år sedan från Stockholm. Hon har tidigare arbetat som ekonom, vilket hon fortfarande gör två dagar i veckan. Resten av tiden sysslar hon med skogen i olika former. Både genom guidade skogsvandringar och naturretreater, men också som författare. Hon driver eget förlag och skriver böcker till både barn och vuxna. Böckerna har fokus på just skogen.

– Jag har skrivit en barnbokserie i fem delar om två syskon som upptäcker skogen och alla dess underbara varelser på ett äventyrligt, busigt och kärleksfullt sätt. Även en reflektionsbok för vuxna "tankar från naturen" har jag skrivit. Men det är barnböckerna som är roligast, säger Karin.

Den första barnboken i serien om fem är utgiven av hennes egna förlag. Den andra ska ges ut om bara någon vecka. Men fler böcker är på gång utöver den serien. En bok för lite äldre barn och en handbok för vuxna som vill ta ut sina barn i skogen och behöver tips på saker att göra.

– Jag tror faktiskt inte barn leker utomhus samma utsträckning som jag gjorde när jag var liten. Då skapade jag mina helt egna världar ute i skogen, det gör att fantasin utvecklas och att du får en relation till naturen.

– Jag vill få människor att skapa en relation till skogen, älskar man någonting så tar man ju hand om det, säger Karin.

Skogsbadsvandringarna hon leder syftar till att öppna upp för det. Men det är också till för sitt eget välbefinnande.

– En skogsvandring är en guidad meditation. Man aktiverar initialt alla sina sinnen genom att lukta, känna, lyssna, se eller smaka på naturens olika element. Du blir lugnare av det och saker händer både i kropp och sinne. Efter att alla landat i skogen initierar jag en rad inbjudningar som syftar till att öka kontakten med skogens energi. Att helt enkelt bada i skogen.

- Som skogsbadsguide är jag bara dörröppnare till skogen, skogen är därefter terapeuten.

Och på vandringarna kan allt möjligt ske, hon berättar om en deltagare som var rädd för skogen. Då bad Karin deltagaren att känna in hur livet i skogen är ur ett djurs perspektiv, vilket som helst. Deltagaren valde först ett rådjur.

– Men de är ju skygga och rädda, ser sig över axeln hela tiden. När hon i stället kom på att hon skulle tänka som en björn så blev hon faktiskt inte rädd längre. En björn är ju inte rädd för någonting i skogen, säger Karin.

Vandringarna tar mellan två och fyra timmar och går att arrangera överallt även om de flesta Karin anordnat gått på en vandringsled mellan Kloster och Stjärnsund. Hon vill även få företag att börja använda sig av skogsbad som en hälsofrämjande insats för på exempelvis konferenser. Något hon tror det finns intresse för.