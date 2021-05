Kaptenen stannar – Elfsberg om sin speciella relation till Borlänge Hockey: "Format mig"

I en stor intervju med Sporten förra veckan så delgav Borlängekaptenen, Patrik Elfsberg, sin syn på sin egen hockeyframtid.

Falusonen erkände då visserligen att han haft kontakt med moderklubben Falu IF, men att Borlänge Hockey var föreningen som, åtminstone i första läget, skulle få det mesta av hans uppmärksamhet när det gäller kontraktsförhandlingar.

Några dagar senare står det nu klart att 26-åringen har gjort sitt val, då Borlänge på måndagen meddelade att Elfsberg skrivit på ett nytt kontrakt med klubben.

– Jag ser ingen annan anledning till att leta mig någon annanstans för att i Hockeyettan är BHF det enda alternativet tycker jag. Jag har spelat på andra ställen men det här kändes absolut bäst för mig just nu och jag tror att jag förhoppningsvis kan spela min livs bästa hockey här de kommande två åren, säger Patrik Elfsberg i en intervju på klubbens sajt.

Den viktige centern kliver kommande vinter in i sin sjätte säsong i föreningen som han för första gången representerade säsongen 2014/15, då han anslöt från Olofström.

Totalt har han i skrivande stund spelat 189 matcher och producerat 170 poäng för Borlänge.

Och minst sju säsonger lär det bli totalt, då det nya kontraktet är skrivet över två år.

– Det är den förening som jag har tillbringat största delen av min seniorkarriär i och det har nånstans format mig till den seniorspelare jag är idag. Från början var det ärligt tänkt som en kortvisit men sen har allt fallit på plats och klubben har fått en stor betydelse för mig över tiden och det är därför jag är mån om att stanna kvar också, säger Elfsberg.

Förutom Elfsbergs förlängning så presenterade Borlänge ytterligare två nyheter runt sin seniortrupp under den gångna helgen.

Dels så står det klart att den 18-årige forwarden Casper Östberg förlänger sitt kontrakt med BHF. Sätersonen tillhörde a-truppen även den gångna vintern, men hade då svårt att få kontinuerligt med speltid.

– Casper fick inte den säsongen som det var tänkt i hans utveckling, rent spelmässigt, men han hängde i och tränade med laget hela året på ett bra sätt. Casper har en hög potential som hockeyspelare och jag är övertygad om att han kommer kunna bidra en del offensivt redan under säsongen som kommer, kommenterar sportchefen och tränaren Stefan Gustafsson förlängningen.

Ytterligare en nyhet är att 18-årige egna produkten Emil Danerhag flyttas upp i a-truppen kommande vinter.

– Emil kom in i träningstruppen under säsongen och han har visat att han kan vara med och slå sig in på riktigt. Han tar för sig på isen och är väldigt ambitiös med sin ishockey. Jag ser fram emot att vara med och utveckla Emil mot en bra seniorkarriär, säger Stefan Gustafsson om den talangfulle backen.

Borlänge Hockeys trupp just nu:

Målvakter:

Victor Eriksson, Oliver Norgren (ny från IK Oskarshamn J20/Kiruna AIF)

Backar:

Ludvig Östman, Emil Danerhag (ny från BHF J20)

Forwards:

Patrik Elfsberg, Emil Lind, Casper Östberg

Klara spelarförluster:

Oliver Jans (Hedemora SK)