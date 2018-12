Disciplinnämnden friar förbundskaptenen

I tisdags berättade tidningen att Internationellt erkände kanotslalomtränaren Jim Jays har polisanmält svenske förbundskaptenen, Sixten Björklund, för en fysisk attack i samband med världscupavslutningen i spanska La Seu d'Urgel 7 september.

Enligt Jayes ska den svenska förbundskaptenen, efter meningsskiljaktigheter kring en ackreditering, ha gett sig på engelsmannen och tagit tag om hans nacke.

– Plötsligt kommer hans händer farande. Han tryckte händerna runt min nacke. Jag skrek bara: "Get your hands off me", säger Jim Jayes till tidningen.

En händelse som förbundskaptenen förnekade och menade att Jayes version inte stämde.

– Det som skrivs i anmälan stämmer inte överens med min upplevelse av händelsen - men som sagt, jag kan inte kommentera under pågående utredning. Det är bra att det här utreds av disciplinkommittén, sa Sixten Björklund.

För ett par veckor sedan skickade även Falu kanotklubb in en anmälan till kanotförbundets disciplinnämnd där klubben yrkade på att förbundskaptenen skulle stängas av i två år.

På onsdagen meddelade kanotförbundet på sin hemsida att Sixten Björklund att det inte gått att styrka händelseförloppet

"Anmälan avseende brott mot 14 kap. 2 § i RF:s stadgar avslås. Disciplinkommittén finner det inte styrkt att en bestraffningsbar förseelse har begåtts"

Förbundet skriver vidare att styrelsen informerats om beslutet och att man fortsatt har förtroende för förbundskaptenen.

Tidningen söker disciplinnämndens ordförande Heléne Lindblad Jonsson.