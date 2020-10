Kändis-författare, polisbil och gosedjur som sover över – späckad höst på bibblan

Hon är bibliotekarien som bokat tunga namn – författare som ska berätta om sitt skrivande och sina böcker. Närmast är det Stina Wollter den 21 oktober, känd bland annat som kroppsaktivist.

Någon månad senare kommer litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström och i januari är det dags historikern Dick Harrison. Alla för övrigt kända från folkkära tv-program som På spåret och Muren – nu för tiden ett vanligt sätt att hjälpa publiken att identifiera kändisar.

Intresset har alltid varit stort, men nu blir det kamp om biljetterna. Normalt får 80 åhörare plats vid författaraftnarna, men nu blir det hälften så många eftersom man förstås följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Vi testade med stolarna i går, och ska det vara en meter emellan så får vi inte in fler än 40, säger bibliotekschefen Gun-Marie Bergström och berättar att biljetterna till Wollter-mötet släpps på onsdag. Det går att boka både per telefon eller genom besök, max 2 personer per gång, med sluss vid entré och lånedisk, och en särskild ordning vid boksignering... Det är mycket nu i dessa smittsamma tider.

– Det har alltid varit en oerhört tryck, och någon tycker kanske att vi skulle kunna flytta till en större lokal, Men vi vill ha det här, det är ju vårt arrangemang, säger Gun-Marie.

Men det händer ju mycket annat under hösten, som familjelördagar, teater- och musikföreställningar. Maria Hed har sagostunder för storögt lyssnande bebisar och småbarn. En polis kommer också att läsa saga och visa upp sin bil, troligen med liknande intresse från den unga publiken. Och till och med gosedjuren får chansen till en kulturell upplevelse genom att övernatta på biblioteket.

– Det arrangemanget har vi haft i tre år. Det brukar blir ett 20-tal gosedjur som busar runt, snattar mat ur kylskåpet, slänger böcker omkring sig och kör varandra i kopiatorn, säger Maria Hed. I hennes uppdrag som barnbibliotekarie ingår att dokumentera allt detta så barnen får med sig en serie fantasieggande bilder hem.