”Kan vi träffas i jul om alla isolerar sig?” - här är smittskyddsläkarens svar på läsarnas frågor

I inslaget nedan beskriver biträdande smittskyddsläkaren Helena Ernlund läget i Dalarna och svarar på läsarnas vanligaste fråga - hur man ska tänka kring julfirandet:

Fråga:

Hej,

hur tänker ni kring vuxenidrott i mindre grupp (färre än åtta personer) utomhus såsom skidträning, löpning etc? Möjlig genomföra om avstånd hålls mellan deltagarna?

Rekommenderar ni att genomföra eller ställa in inomhusträning för barn födda senare än 2005, om det samlar barn från flera delar av kommunen?

Med vänlig hälsning

Göran Anlind

Svar:

Hej Göran!

Så länge vi har så kallade lokala allmänna råd rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man inte ska träna i grupp utomhus heller, trots att smittrisken är väldigt låg om man håller avstånd. Men de ska nu utreda saken igen och kanske kommer en förändring.

Barn födda -05 och senare kan träna även om de kommer från flera delar av kommunen, men förstås ska alla var helt friska och man ska vara noga med handhygien, inte duscha tillsammans och hålla avstånd.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Sjukvården i många andra länder ger patienterna höga doser av C-vitamin plus D3-vitamin, med mycket bra resultat. Varför ges inte detta inom svensk sjukvård?

Med vänlig hälsning

Kjell-Åke

Svar:

Tyvärr har jag inte hört talas om någon sådan behandling eller forskning så jag kan inte svara på din fråga.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Hej Helena!

När två i hushållet insjuknar i coronaliknande symtom och den ena testar negativt, kan då den andra personen vara positiv?

Undrar Kerstin

Svar:

Hej Kerstin!

Ja, det kan den. Det kan ju vara två olika infektioner. Någon gång ibland kan covid-provet också vara falskt negativt, det vill säga det kan vara covid ändå, till exempel om provet inte har tagits på ett korrekt sätt.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Hej,

och först och främst tack för allt ni i vården gör för oss i dessa tider!

Det tog ett tag innan jag hittade information om varför det är viktigt att tvätta händerna länge. Det var ju självklart när jag hittade förklaringen. Men jag har också undrat över varför det är viktigt att tvätta händerna ofta? Är det främst för att skydda mig själv eller andra? Jag tvättar mig väldigt ofta och har inga problem med det, men är nyfiken. Om jag har rena händer sätter jag inte virus på olika ytor även om jag bär på det? Är det viktigt att tvätta händerna ofta även om jag bara är hemma hela dagen och inte träffar någon annan?

Mvh Karin

Svar:

Hej Karin!

Tack själv. Du ska tvätta händerna ofta helt enkelt för att du kan ”plocka upp” virus på händerna när du sätter dem på orena ytor, och sedan föra viruset vidare till nya ställen eller in i din mun, dina ögon eller din näsa.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Hej,

vi har barn och barnbarn som bor i Stockholm, Eksjö respektive Lund. De vill alla komma upp till Dalarna för julen.

Kan de sätta sig i karantän innan, och i så fall hur länge?

Om de då är symtomfria, ska de ändå testa sig?

Tack på förhand.

Glada hälsningar

Jane af Sandeberg

Svar:

Hej Jane!

Det låter svårt att verkligen hålla strikt ”karantän” för en eller flera familjer, men i princip skulle de kunna träffa er om de verkligen har varit helt isolerade och inte träffat någon annan under 14 dagar innan de träffar er. Ni ska i så fall ändå hålla avstånd och tvätta händerna etc.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Hur länge överlever viruset? I sängkläder och inne på en toalett?

Svar:

Hej!

Det är inte helt klarlagt hur länge viruset överlever på olika ytor.

Många faktorer påverkar överlevnaden, temperatur och solljus till exempel. Det överlever sämre på textilier, någon studie har visat att det rör sig om timmar. På släta ytor, som toaletter, överlever viruset längre. Det handlar oftast om dagar. Det finns en australiensisk studie, som det har pratats mycket om, som visar att coronaviruset kan överleva i flera veckor på släta ytor. Däremot vet man inte om det kan orsaka sjukdom efter så lång tid. Troligen är viruset då inaktivt och kan inte orsaka sjukdom. Om man är noga med att tvätta händerna och använda handsprit undviker man under alla omständigheter risken att ”plocka upp” viruset (och även andra virus och bakterier) från olika föremål/ytor.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Vi vill fira julen med vår dotter som bor i samma stad och förvisso arbetar hemifrån men som emellanåt träffar vänner. Kanske inte alltid med covid-avstånd.

Vi diskuterar då att leva i karantän innan julhelgen för att kunna ses. Hur många dagar måste vi leva i karantän? Jag har hört att det krävs allt mellan en-två veckor? Vilken tidsperiod krävs för att vi inte ska riskera smitta varandra ?

Undrar 69 årig mamma

Svar:

Hej!

Det är svårt att verkligen hålla strikt ”karantän”, men om er dotter verkligen isolerar sig och inte träffar någon annan under 14 dagar skulle ni kunna ses. Ni ska i så fall ändå hålla avstånd och tvätta händerna etc.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Har blodgrupppstillhörighet någon påverkan för risken att smittas av covid-19?

Bernt Bergkvist

Siljansnäs

Svar:

Hej Bernt!

Det är inte helt klarlagt än men det finns några studier som tyder på att personer med blodgrupp 0 har lite lägre risk att bli sjuka i covid-19 och eventuellt att de med blodgrupp A skulle ha något högre risk att bli sjuka. Fler studier behövs.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Hej!

Jag är 69 år och tillhör riskgrupp. Jag brukar ”normalt” gå till gymmet 2 gånger i veckan, men nu gjort uppehåll i våras, sedan hann jag gå några få gånger till corona tog fart igen. Gör nu uppehåll igen, vågar inte gå dit, även om det ”bara” kanske är jag själv eller två-tre personer där. Jag vill inte bli sjuk. Så min fråga är: Ska jag fortsätta undvika gymmet, och hur länge ska jag vänta med att gå dit igen?

Kvinna 69 år

Svar:

Hej!

I Dalarna har vi lokala allmänna råd, som i nuläget sträcker sig t o m 13/12, därefter ska Folkhälsomyndigheten i samråd med oss på Smittskyddsenheten ta ställning till om de råden ska fortsätta gälla. I de råden rekommenderas alla att bland annat inte besöka gym. Du bör förstås följa dessa rekommendationer. Vi kommer fortlöpande att rapportera hur det är med smittspridningen och när man kan börja till exempel gå på gym igen.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Sars-cov-2 är ju viruset medan Covid-19 är sjukdomstillståndet. Varför säger man ”Covid-19 - test”? Det man ser i ett test är väl om man har viruset eller om man har antikroppar? Man kan inte se ”Covid-19” i ett mikroskop utan det är en diagnos. Så varför hävdas det att man testar för Covid-19? Man kan ju testas positivt utan att utveckla Covid-19.

På vårdguiden 1177 kan man läsa: ”Du kan provta dig för att se om du just nu har en infektion som orsakas av covid-19, så kallat PCR-test.” Det borde väl stå ”En infektion som kallas Covid-19 orsakad av sars-cov-2”? Räta gärna ut begreppen

Mvh Elisabeth

Svar:

Hej Elisabet!

Egentligen behöver jag inte räta ut begreppen för dig eftersom du är väl påläst och har helt rätt! Covid-19 är sjukdomen som orsakas av viruset SARS-Cov-2 och testerna påvisar viruset (med PCR-test) eller antikropparna mot viruset. Men vi vill att precis alla ska förstå vad det handlar om utan att behöva ha all kunskap. Därför ”förenklar” vi en aning. Så gör vi ofta. Till exempel pratar man om mässlingsprov. Man pratar sällan, i sammanhang för allmänheten, om PCR-test för morbilli, som mässlingsviruset heter.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Hej!

Hur fungerar vaccinet tillsammans med diverse läkemedel för blodtryck, blodfetter samt hjärtmedicin? Kan det finnas risker med att ta vaccin?

Mvh

Britt-Marie Johansson

Svar:

Hej Britt-Marie!

Vaccin brukar väldigt sällan påverkas av andra läkemedel. Jag har inte hört om några sådana rapporter gällande covid-vaccinerna. Hittills har man testat vaccinerna på 10 000-tals personer. Det finns inga rapporter om allvarliga biverkningar. Man har sett att en del får någon/några av de biverkningar som brukar kunna förekomma vid vaccination, det vill säga ömhet och svullnad på stället där man vaccinerats (oftast armen), lätt feber, trötthet och huvudvärk i anslutning till när man har vaccinerats. Men inget av vaccinerna är ännu godkänt.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Hur lång tid tar det innan det bildas antikroppar efter det att man har vaccinerat sig?

Svar:

Hej!

Generellt tar det ofta 2-3 veckor innan man utvecklar antikroppar efter vaccination, men jag antar att du tänker på covid-vacciner. Man håller på att testa flera covid-vacciner. Inget är ännu godkänt även om de testats på 10 000-tals personer. Flera av dem ska ges i 2 doser. Då kan man räkna med fullt skydd mot sjukdomen först efter den andra dosen. De vaccin jag har hört talas om, som ges i 2 doser, ska ges med en månads mellanrum.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Finns det något som säger att man kan vara immun - eller mindre mottaglig- för covid-19 om man haft asiaten och varit rejält sjuk ?

Ingrid

Svar:

Hej Ingrid!

Kort och gott, nej det gör det inte. Asiaten orsakades av influensaviruset som är ett helt annat virus.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Hej!

Jag tycker att jag hört mer prat om aerosoler sista tiden. Räcker det att hålla 1,5 m avstånd till andra för att det ska vara säkert?

Med vänlig hälsning, Caroline

Svar:

Hej!

1.5 (-2) meter räcker för att skydda sig mot droppsmitta vilket är det vanligaste sättet coronaviruset sprids på. När någon hostar eller nyser sprids viruset via droppar som faller till marken inom 1-2 m. Aerosol är mycket mindre droppar som kan spridas längre. Man vet att coronaviruset i vissa situationer kan spridas via aerosol, till exempel om många människor samlas i ett trångt utrymme. Med största sannolikhet spelar den smittspridningen en mindre roll än droppsmitta, annars skulle väldigt många fler vara smittade. Det viktiga är ändå att hålla avstånd och absolut inte vistas med andra om man är det minsta sjuk.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Hej Helena,

när jag är vaccinerad, kan jag fortfarande bli smittad och sprida smittan vidare?

Hälsningar Marita

Svar:

Hej Marita!

Ännu är inget vaccin godkänt varför vi inte vet exakt hur mycket skydd mot covid-19 man får. Vaccin ger aldrig ett hundraprocentigt skydd. Det har pratats om åtminstone 90 procents skydd för några av vaccinerna. Det betyder att du har 10 procents risk att bli smittad fast du är vaccinerad, men ofta blir du då inte lika svårt sjuk.

Du kan sprida smittan vidare även om du är vaccinerad genom att du tar på ytor där det finns virus, och sedan tar på andra ytor. Så fortsatt handhygien rekommenderas.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Hej Helena,

först lite bakgrund till min fråga:

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte”

”...kvarstående PCR-positivitet finns rapporterat upp till flera månader efter genomgången infektion.”

Fråga: Uppenbarligen kan ett pcr-test visa positivt många månader efter genomgången infektion. När en person som har haft covid-19 för låt säga 3-4 månader sedan nu testar positivt, hur kan man veta att det är covid-19 som orsakar infektionen idag och inte ett annat virus, till exempel influensa, som man ju i princip inte testar för?

Om jag tolkar informationen rätt så gjordes 615 influensatester v 46 - osäker på om siffran avser Sverige eller hela världen? Ska jämföras mot 260 000 tester för covid.

Tack på förhand!

Mvh Malin

Svar:

Hej Malin!

Nej, man kan inte helt säkert veta att det positiva PCR-testet beror på att du har covid-19 just nu, men man vet att det är ovanligt att PCR-testet är positivt i tre-fyra månader. Det allra vanligaste är att det är positivt i dagar- någon vecka. Dessutom kan man oftast (beroende på hur laboratoriet gör) se om man har mycket virus eller inte. Om prover är positivt efter flera månader är virusmängden väldigt låg.

Ännu så länge har vi ingen influensaepidemi. Det tas prover ibland runtom i Sverige för att ha koll på det.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Hej!

Borde jag som skolsköterska bära visir och/eller munskydd när jag vaccinerar?

Anonym skolsköterska

Svar:

Hej!

Nej, vi rekommenderar inte att munskydd eller visir används i skolhälsovården. Skälet är att barn inte tillhör någon riskgrupp. Risken är väldigt liten att de ska bli allvarligt sjuka om de skulle smittas. Du bör förstås vara extra vaksam på att du är helt frisk.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Jag är en 80-plussare och har nu sedan restriktionerna släppts för några veckor sedan ang att själv handla i matbutiken börjat veckohandla en tidig morgon per vecka. Detta känns olustigt varje gång trots att jag kan hålla avstånd till övriga som handlar.

Har det märkts i statistiken angående fall med covid-19 att 70-plussarna nu handlat själva i några veckor?

Apoteket vågar jag inte ta mig till.

Mvh

Ulla Hannelius

Svar:

Hej Ulla!

Vi ser tyvärr att antalet fall bland de som är äldre än 70 år har ökat de sista veckorna. Vi vet förstås inte exakt vad det beror på. Jag skulle rekommendera att du i nuläget tar hjälp av någon att handla eller beställer mat via nätet om du har möjlighet. Många kommuner har frivilliga som hjälper äldre att handla.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Jag undrar hur smittskyddsläkaren kan gå ut med att han rekommenderar sjukhuspersonal och personal inom vård och omsorg att använda munskydd och eller visir vid närmare kontakt med patienter, och säger samtidigt att det är upp till respektive chef att avgöra om så skall ske!

Har inte smittskyddsläkaren i Regionen denna makt att beordra detta, om inte varför har vi då en smittsskydsläkare för regionen???

Jag känner till att flera vårdcentraler använder varken munskydd eller visir. Har ni någon koll på hur rekommendationerna efterlevs, om inte är de helt värdelösa.

Rolf Andersson, Sunnansjö

Svar:

Nej det är så Smittskyddslagen ser ut, det vill säga att smittskyddsläkaren rekommenderar. Det är precis på samma sätt som att Folkhälsomyndigheten rekommenderar fysiskt avstånd etc.

Men en rekommendation från smittskyddsläkare är ganska stark och brukar oftast följas. Vår erfarenhet är att vården vill använda munskydd (eller visir) nu, men rutinerna har inte kommit på plats än överallt.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Hej Helena,

om man vill använda munskydd, hur skall man använda dem?

Kan man sätta på sig skyddet, stoppa det i fickan och ta på sig det igen eller?

Har hört att personer har testats positivt för att i närtid sedan testats negativt och vise versa. Vad är sant och vad skall man tro på?

Hälsningar Dala Flodabo

Svar:

Hej Dala Flodabo!

Du sätter fingret på problemet med munskydd. Det är lite svårt att hantera dem på rätt sätt, särskilt om man använder dem ”ute på stan”.

Viktigt att veta är att munskyddet inte skyddar dig från att bli sjuk.

Det kan minska risken att du sprider virus till andra om du är på väg att bli sjuk utan att du har märkt det. Man får aldrig använda munskydd som ett alternativ till att stanna hemma om man är det minsta sjuk. Det allra viktigaste för att förhindra spridning av virus är att hålla avstånd.

Du bör sprita händerna innan du tar på och av munskyddet. Förslagsvis kan du ha det i en ren ask eller liknande. När munskyddet har blivit fuktigt har det ingen effekt och ska egentligen bytas.

När det gäller PCR-testerna, som visar om man är sjuk i covid-19 just nu, så är de säkra men inte hundraprocentiga.

De kan någon gång bli falskt negativa, det vill säga visa att du inte har covid-19 fast du egentligen har det. Till exempel kan provet ha tagits på ett felaktigt sätt. Ibland kan det även vara tvärtom, d v s visa att du har covid -19 fast du inte har det. Det kan till exempel vara så att du har haft sjukdomen fast flera veckor tidigare.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

För cirka tre veckor sedan tog jag influensavaccin (via arbetet) och efter fyra-fem dagar började jag känna mig dålig med riktigt svullna lymfknutor. Stannade hemma och blev testad för covid-19, vilket var negativt.

Efter ett par dagar mådde jag mycket bättre och gick åter till jobbet. Har nu åter fått konstiga symptom. Ingen nämnbar feber, men tempen kan variera från timme till timme. Lymfkörtlarna är inte särskilt förstorade men fick svidande smärta i bröstet (luftstrupen) under tre timmar. Därefter fick jag pulserande/svidande smärta i bröstkorgens muskulatur som också gav med sig efter någon timme. Har de senaste dagarna haft nackspärr, som flyttade på sig när jag började må sämre. Har nu smärta på ett annat ställe på ryggen. Har även haft smärtor i tålederna (vilket jag vaknade av) någon timme för att sedan bara försvinna.

Min fråga är: Kan dessa symptom vara Covid-19 och kan jag ha haft smittan redan när jag ”reagerade” på influensavaccinet? Är rädd att jag då kan ha smittat mina kollegor.

Mvh Sanna

Svar:

Hej Sanna!

Jag tror inte att du hade covid-19 från början eftersom testet var negativt.

Man kan inte helt utesluta att du har fått covid-19 efter det, men dina symptom låter inte i första hand som covid-19 (även om muskel- och ledvärk kan förekomma). Jag rekommenderar att du kontaktar din vårdcentral.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Om man träffar en som är smittad en dag, skall man gå och ta coronatest på en gång och få svaret att man är negativ och då bara leva på som vanligt?

Jag har tolkat det att man bör vara i karantän och ta testet efter tio dagar och sen vara hemma tills man fått svar. Önskar svar då det är en diskussion mellan några som inte bryr sig.

Mvh Ängslig 74 åring

Svar:

Hej 74-åring!

Det är bara om du är så kallad hushållskontakt till någon med covid-19 som du behöver isolera dig. Hushållskontakt betyder att du har bott med någon som är sjuk under tiden som den var smittsam.

Om du ”bara” har träffat någon som är smittad, behöver du vare sig testa dig eller isolera dig. Du ska vara däremot vara extra observant på symptom och testa dig så fort du känner dig det minsta sjuk. Inkubationstiden är 14 dagar, så efter den tiden är faran över. Självklart ska du ändå följa alla andra rekommendationer som finns med att hålla avstånd, inte besöka till exempel butiker i onödan etc, i synnerhet som du till hör en riskgrupp.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Om man som jag har lågt Iga 0,30 g/l, sänkt Igg 6,3 g/l och normalt Igm (Immunglobulin, Immunglobulin G och Immunglobulin M, reds anm):

Är man då riskpatient för covid? Blir lätt förkyld. Var och tog antikroppstest i våras som visade negativt, fungerar dessa tester riktigt om man har en defekt i immunförsvaret?

Har fått avbokat tre olika läkarbesök i veckan på grund av lätt halsont som då är vanligt för mig.

Mvh Birgitta Juliander

Svar:

Hej!

Jag har inte hört några uppgifter om att ett lågt Iga (och Igg) skulle göra att du är en riskgrupp för att få allvarlig covid-19.

Jag tror inte att någon kan svara på hur antikroppstestet påverkas av din immundefekt. Jag tror inte att det har undersökts. Du får räkna med att du inte har haft covid-19 hittills och ta ett PCR-test om du skulle bli sjuk.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Kan jag låta testa mig, och vid negativt resultat besöka min 89-åriga mamma? Solveig

Svar:

Hej!

Jag förstår att du pratar om PCR-test (virustest) som visar om du har covid-19 just nu. Nej, du kan inte ta ett sådant test och sedan besöka din mamma. Du skulle kunna bli smittad på väg från provtagningen. Man kan heller inte lita helt på ett negativt test om du inte har några symptom.

Du skulle kunna boka tid för 1177 och ta ett antikroppstest. Om du har antikroppar skulle du kunna träffa henne. Men chansen/risken att du ska ha det är kanske tio procent.

Om du har antikroppar och besöker din mamma ska du ändå hålla avstånd, tvätta händerna och förstås inte gå dit om du är det minsta sjuk.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Hej!

Om man använder ett munskydd i en affär i cirka 30 minuter. Kan man använda det igen efter några dagar eller måste man ta ett nytt?

MVH Ann-Marie

Svar:

Hej Ann-Marie!

Du bör ta ett nytt.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Hej,

jag har en fråga kring julfirandet. Vi är en familj på fyra personer som alla har haft covid-19. Testades positivt i november 2020. Kan och bör vi fira jul inomhus med mina föräldrar som är 75 år och som inte har haft covid?

Vi bor i samma stad så övernattning behövs inte. På grund av våra jobb blir det svårt att sitta i karantän innan. Kan vi föra smittan vidare till dem?

Om vi skulle sitta i karantän innan hur länge skulle i så fall behövas för att vara på den säkra sidan?

Med vänlig hälsning

Ulrika Karlsson

Svar:

Hej Ulrika!

Om ni alla fyra har varit positiva i test så skulle ni kunna besöka dem, men det finns risk att ni för över smitta indirekt, det vill säga att ni ”plockar upp” virus någonstans från någon yta och för det med er via händerna. Ni bör alltså ändå följa rekommendationerna med avstånd, noggrann handhygien etc.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Får alla feber som smittats av covid-19?

Feberfri

Svar:

Hej feberfri!

Nej, många får inte feber utan blir bara lätt förkylda, särskilt barn.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna

_________________________________________________

Fråga:

Hej!

Jag fick covid 1 juni. Symtomfri, förutom trötthet och sämre lukt, först för en månad sedan. Har antikroppar vilket konstaterades för knappt en månad sedan. Riskerar jag att smitta andra?

Hur länge är jag skyddad (om jag är det) av antikroppar? Riskerar jag att smittas igen av en muterad variant av corona?

Undrar orolig

Svar:

Hej!

Om du testades positiv med PCR-test för covid-19 1/6 bedöms du ha skydd mot ny infektion i sex månader, oavsett när antikroppstestet var positivt. Efter det får du räkna med att du kan smittas igen. Oavsett om man har haft covid-19 eller inte finns risk att man smittar andra genom att föra med sig virus, t ex genom att vidröra ytor där virus kan finnas och föra över viruset till andra ytor, t ex handtag. Därför ska man ändå fortsätta hålla avstånd, ha noggrann handhygien etc.

Med vänlig hälsning

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna