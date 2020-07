Kampvilja för lokaljournalistiken

Matilda Molander, politisk redaktör på Vestmanlands Läns Tidning, VLT, och som ibland syns även på ledarsidan här i Dalarna, har i vår skrivit en kandidatuppsats om ledarskapet i tidningsbranschen. Det har hon gjort tillsammans med Axel Gustavsson vid Handelshögskolan i Stockholm.

De intervjuade 15 chefredaktörer från slutet av februari till april.

– Vi startade med kaffe och samtal och slutade med enbart telefonsamtal på grund av Corona, säger Matilda Molander.

Att vi i mer än tio år talat om tidningarnas död och kris har självklart påverkat självförtroendet för de som jobbar i branschen. Men pandemin visar tydligt hur beroende vi är av det lokala:

– Det är intressant vilka utmaningarna blir för ledarskapet men Corona visar tydligt att viljan är stor att ta del av lokal journalistik. Det finns en framtid för lokaltidningar, men vi kommer inte glida in i framtiden utan vi måste kämpa.

Hon tror att branschens självförtroende kan stärkas:

– Det vi gör är viktigt och den lokala journalistiken behövs. Det blir så tydligt nu även för den yngre generationen att vi behöver varandra, vi behöver våra grannar och vi vill veta vilka restriktionerna är just där vi bor, säger Matilda Molander, som själv kommer från Kalmar.

Hon halkade in i tidningsbranschen på ett bananskal men har alltid varit politiskt intresserad. Via en blänkare på Facebook om en skrivarutbildning blev det ett kort sommarjobb på dt:s ledarredaktion 2015 och sedan bland annat vikariat på Dagens Nyheters ledarsida och på Sydsvenskan innan hon fick tjänsten på VLT. Under våren var hon dock tjänstledig för att göra klar uppsatsen, och därmed sina studier.

Uppsatsens inriktning är management och ledarskap. Titeln är "Igniting courage and hope", på svenska ungefär "Skapa mod och tillförsikt". Vilket också var de ord som en av de intervjuade chefredaktörerna själv använde.

Matilda Molander och Axel Gustavsson var intresserade av hur företagsledningar motiverar sina medarbetare i en bransch på nedgång.

– Vi ville undersöka hur beslutsfattande sker i kris och hur chefredaktörerna kommunicerar till medarbetarna kring hot och möjligheter.

Chefredaktörerna är nyckelpersoner eftersom hur de uppfattar situationen, och vilka möjligheterna är, kommer att påverka alla medarbetare.

I uppsatsen kommer de fram till att chefredaktörerna i stort delar har en gemensam syn på dagens situation. Enligt intervjuerna är branschens främsta problem den snabba minskningen av annonsintäkter från papperstidningarna som inte motsvaras av en lika stor ökning av digitala intäkter. Detta gör att chefredaktörerna måste få sina anställda att byta arbetssätt, och prenumeranterna att gå över från papper till digitalt.

Det är långt ifrån självklart att de kommer att lyckas och de intervjuade tror starkt på att om tidningarna ska överleva måste de leverera relevant och lokal journalistik. De uttrycker dock en lättnad i att de börjar skönja en väg framåt med fler digitala prenumeranter istället för klickjakt.

– Nu har fokus hamnat mer på de lokala prenumeranterna och att vårda dem med fokus på journalistiken. Som vad kommunen gjort med våra pengar och vad som händer med skolan.

Något som överraskade i intervjuerna?

– Dels hur krasst chefredaktörerna såg på verkligheten, kalkylerna ser inte bra ut även om man får ordning på den digitala prenumerationsaffären. Dels var det fascinerande att alla ändå tyckte om sitt jobb. De nästan skrattade åt sig själva, säger Matilda Molander.

Jane af Sandeberg

jane.afsandeberg@dt.se