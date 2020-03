Kalle Moraeus om corona och framtiden: "Man går omkring halvt i chock"

Det är en eftertänksam och tagen Kalle Moraeus som svarar på telefon, i färd med att handla på sig mer kött då saluhallen i Orsa har öppet för dagen.

– Vi blev av med tre gig på raken. Vi hade precis startat upp en ny turné, och precis spelat premiären i Malmö. Jag tror inte jag har någon inkomst förrän i slutet på juli. Kanske att det rinner in pengar i slutet av augusti. Så vår verklighet ser ut. Det är riktig katastrof.

Premiär av den nya föreställningen "Thank you for the music" - en hyllning till Björn och Benny som skulle turnera i 20 städer - var den 11 mars i Malmö. Samma kväll kom beskedet att folksamlingar över 500 personer skulle förbjudas. Turnén ställdes in, precis som många andra turnéer och planerade konserter.

– Man har inte mått så jävla bra, det blir tungt i livet. Det är en jäkla sordin på tillvaron. Det pågår diskussioner bland de mina nu och folk försöker förstå vad som händer.

Kalle Moraeus är orolig för hur musiker och artister ska få hjälp av staten. Kulturminister Amanda Lindh har utlovat ett stödpaket på en miljard till idrott och kultur.

– Lind har lovat en halv miljard till kulturarbetare, vem vet vad det betyder. Vem räknas dit? Jag kommer nog klara mig ett tag, men det kommer att kosta besparingar inför ålderdom. Jag känner många som inte kommer klara sig, det är fruktansvärt. Det ska bli intressant att se vad kulturministern säger här framöver. Det beslut hon tar kommer att nagelfaras. De måste förstå att skadan inte begränsar oss bara till maj till exempel, hela sommaren och hösten är ihjälslagen.

Även hösten?

– Ja, det är så många följdsaker i det här, biljettförsäljning till hösten är noll. Spelningar är inställda ända in i augusti, september, oktober för folk köper inte biljetter. Då är det hysteriskt. Hela kalendern är ett fullständigt rött streck, allt är utsuddat.

Tycker du att staten hittills har gjort rätt åtgärder för att förhindra smittspridningen?

– Det är så svårt att uttala sig om. Ur ett rent folkhälsoperspektiv är det antagligen rätt. Hur kan man säga att det inte är rätt, men samtidigt går vi in i en depression. Jag tycker att vi får hålla oss långt ifrån varandra så smittspridningen hämmas, så att vi får igång samhället igen. Jag hoppas bara vi tar oss ur det här ganska så snart.

För sin egen hälsas skull så är Kalle inte orolig. Han tillhör ingen riskgrupp och känner ingen oro för smitta.

– Jag är mera orolig för landet och ekonomin, alla kollegor och alla människor som drabbas. Det är riktigt jävla illa. Själv har jag gått hemma ett tag nu. Man får spotta upp sig lite. Jag pysslar i hemmet, träffade lite vänner i helgen, står i trädgården. Det är lite nytt så man är fortfarande i chock.

Normalt sett har Kalle Moraeus setts till i saluhallen där han har stått då och då bakom delikatessdisken. Det är det slut med då saluhallen har valt att hålla stängt, förutom denna dag. Men det kanske blir mer fokus på mat framöver även nu.

– Jag har sett de söker lite hjälp i kommunen med olika saker. Jag vet att de har skrikit efter hjälp i köken.