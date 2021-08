Kalle Moraeus: "Älgkött är guld att ha i frysen"

För Orsas mångsidige profil Kalle Moraeus har det varit ett fullspäckat schema med alla program och evenemang den senaste tiden. Han har känt sig uppe i varv vid ett flertal tillfällen och det må ha gått som allt annat än en vals vissa gånger, men med Kalles optimistiska inställning verkar han trivas med livet just nu.

Just Sveriges Mästerkock VIP var en upplevelse som han uppskattade trots många moment som satte griller i huvudet.

– Det har varit stress, panik och stora frågetecken, för att fatta det kort, konstaterar Kalle Moraeus.

I matlagningsväg visar han stor uppskattning för såväl det som finns i havet, som skogens godbitar. Det kan komma inspiration från överallt menar han.

– Jag gillar svensk husmanskost och medelhavsmat väldigt mycket. Särskilt torsk är gott att tillaga, det är något av en specialrätt. Älgkött är guld värt att ha i frysen också.

Att samarbeta med de andra kockarna gick alldeles utmärkt. Det blev något av deras matlagning, samtidigt som de kunde bistå varandra om det blev för tufft.

– Absolut. Det var ju väldigt stressande så det kändes skönt att alltid ha någon bredvid som hjälper. Jag kom särskilt bra överens med Maja Ivarsson och vi hade väldigt roligt ihop. Sedan är programledarna väldigt duktiga de med, säger Kalle Moraeus.

När MT:s Orsareporter var på plats under helgens jakt– och fiskemässa vid 10–tiden under under lördagen, var det fullt av aktiviteter. Några av dessa var yxkastning, luftgevärsskytte och pil genom blåsrör. Den som höll i aktiviteterna var Ida Nilsson och hon gav några tips.

– När det kommer till att kasta yxa så gäller det att ha balansen, ett bra grepp och sedan svinga framåt. Behåll bara fokus så går det bra. Balansen är också viktig med luftgeväret. Ett tips är att blinka med ena ögat, samt att se till att det inte svingar åt höger eller vänster, säger hon.

Annars så var Kalle Moraeus något av en allt–i–allo under mässan och hade mycket att stå i under lördagen. Någon spelning skulle det inte bli, utan det viktigaste var att få alla att känna sig välkomna.

– Jag var väldigt förvånad att hela parkeringen redan är full. Det här känns väldigt spännande. Utställarna är bra, men så är det hela gården och verksamheten som står i centrum. Vi vill sätta ner foten och visa vad vi kan göra, säger han.

Kalle föredrar jakt framför fiske men har inget emot att ge sig ut i Orsa Finnmark några helger då och då.

– Nu är det öring inplanterad i sjön. I år har jag däremot inte kommit ut med båten. Men jaktmarkerna runt Orsa så himla fina och jag får väl säga att det ändå är ganska okej fisktillgång.

Vad gäller effektivt arbete har detta minskat den senaste tiden, menar han, då det mest handlat om lanseringar av nya program. Häromdagen var han till exempel med på Nyhetsmorgon på TV4 för att prata om Sveriges Mästerkock VIP tillsammans med nyfunna vännen Maja Ivarsson.

– Att bara lansera program är inget matnyttigt. Det är inget jobb liksom, inga pengar i det hela, bara en massa resande. Häromdagen var jag då med Maja Ivarsson på TV4 och då tänkte vi göra en kupp. Vi tänkte bjuda på snabbmakaroner och en flaska Explorer, men det blev att vi gjorde tortellini.

Hur kommer det sig att du och Maja har blivit så goda vänner?

– Ja, det är lite konstigt. Vi satt på krogen och käkade lite, sen ringde hon senare på kvällen. Det har känts helt osannolikt att vi ska bli vänner men det är nog nån personkemi som är magisk. Hon är ju storstjärna och ska på USA-turné, men är annars ganska stökig i sin musik med en massa punk. Jag har en till sån där kompis i Lisa Miskovsky och jag skulle säga att vi är bästa vänner "for life", för det gör inget om man inte träffas på ett år – det är bara att plocka upp kontakten där man slutade, säger Kalle Moraeus.

