Kajsa avrundade på V65

Det blev gästsegrar för hela slanten vid DalaTravet Rommes V65-omgång på lördagkvällen. Avrundade gjorde ändå Kajsa Frick då hon körde Robert Bergh-tränade Nyhet till seger efter att tidigt kört sig till ledningen. Från den positionen hade hon allt under kontroll och stack undan till en säker seger på 1.15,1/2 140 meter före vasst spurtande Under The Counter.

Inledningsvis på V65 blev det en enkel segar för jättefavoriten Napolen Cash, tränad av Timo Nurmos och körd av Mika Forss.

Det fortsatte med ett rörigt kallblodslopp där Stjärnviking var bäst för Gunnar Kyhlén när han tog sin andra raka seer.

I ett ungdomslopp spurtade favoriten, Eskilstunahästen Dallas Brick, bäst för Andreas Lövdahl och trots ett läge långt bak i sista kurvan blev segern till slut väldigt enkel före ledarduon Insignia och Jugularis.

Omgångens andra ungdomslopp vanns av Linda Hedström-tränade La Dama Futura som körande Jimmy Dahlman tidigt sände fram utvändigt om ledande favoriten Teeton Miss Annie och avgjorde inne på upploppet. Segertiden blev 1.14,8a/2 140 meter.

Björn Steinseth har varit på en liten Sverigeturné den här helgen och vann på Bollnästravet på fredagkväll med Iris och nu satte hanb dit favoritspelade Nårje som enkelt klev runt fältet sista 700 meterna och vann smått överlägset.

I ett lopp före V65 gjorde Joakim Elfving-tränade S.G’s Aatalanta comeback och svarade för en fin insats för Mika Forss. Hade långt fram till ledaren mitt i sista kurvan men spurtade vasst och vann till slut enkelt på 1.15,7/2 160 meter.

MATS PERSSON