Kais Moras nya mardröm – tvingas lämna wo igen: ”Känns inte sportsligt rättvist”

Så sent som i söndags tvingades Kais Mora lämna walk over till bortamatchen mot Täby. Sedan dess har man inväntat provsvar från samtliga inom laget och under tisdagen dök ytterligare ett positivt coronatest upp.

Det innebär att dalaklubben tvingas lämna walk over – igen – till matchen mot Karlstad som skulle ha spelats på torsdag kväll.

– Vi har inget annat alternativ. Det är vad reglerna säger när det gäller de två sista omgångarna. Tyvärr är det den verkligheten vi lever i, det är inte roligt för varken oss eller Karlstad, säger Sarah Winges, lagledare i Kais Mora, som haft kontakten från klubbens sida med förbundet.

Lars Olov ”Lollo” Olsson fyller i.

– Vi tror att vi har det under kontroll i alla fall, men kommer att ha ytterligare testning på torsdag. Nåt vi har kommit fram till i samråd med smittskyddet i Dalarna. Vi hoppas att det stannar vid två fall, menar Kais Moras assisterande tränare.

Det känns inte särskilt sportsligt rättvist

Att lämna walk over innebär sannolikt att Karlstad tilldelas segern med 5–0. För Kais Moras del är hoppet om att komma topp fyra rökt.

Det är också tredje gången som mötet mellan Kais och Karlstad försökts genomföras. Vid de andra tillfällena har Karlstad i stället haft smittan inom laget.

– Klart att det är tråkigt. Återigen får vi inte spela en match utan tvingas ge upp poäng. Det tråkiga är ju också att matchen är flyttad två gånger sen tidigare eftersom Karlstad hade smittan innan. Och när vi åker på det så tvingas vi till en wo. Det känns inte särskilt sportsligt rättvist att det blir på det viset, säger Olsson.

Skulle vi få fler positiva tester, så har vi ett klurigt scenario

Den som i förra veckan visade sig vara smittad tränade med laget på onsdagen, sjukanmälde sig i torsdags och fick sedan sitt positiva testresultat på fredagen. Därför blåste Kais Mora av matchen mot Täby för att inte riskera nånting.

– Vi följer de restriktioner som FHM (Folkhälsomyndigheten) har satt upp. De har ordern att inte interagera med varandra för inte riskera mer spridning, det jobbar vi stenhårt för, berättar Sarah Winges.

På lördag ska grundseriens sista match spelas, då Kais Mora tar emot Rönnby på hemmaplan. Den matchen hänger också löst.

– Skulle vi få fler positiva tester, så har vi ett klurigt scenario. Den senaste träningen vi hade var i fredags, förklarar hon.

– Målet är att vi ska kunna spela, med tanke på att vi ska kunna komma igång igen på fredag om allt går som det ska. Det kan bli så att vi kör med ett reducerat manskap. Vi får använda de spelare som fått tillbaka negativa testsvar, säger ”Lollo” avslutningsvis.