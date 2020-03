Kais Moras motstånd tvingas resa mot Dalarna: "Varken vi eller Malmö vill spela matchen"

Malmö FBC har motvilligt tvingats resa mot Dalarna och övernattade på hotell i Karlstad natten till lördag.

Sent på fredagskvällen berättar Kais Moras ordförande att båda lagen helst vill ställa in matchen, även om den ska spelas utan publik.

– Besked kommer under lördagen, säger Anders Forsberg.