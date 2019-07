JVM-silver för Tilda Östberg – tre sekunder från guld: "Inget jag hade räknat med"

JVM i orientering pågår i danska Århus. Tilda Östberg, Stora Tuna OK, knep silver direkt i sin internationella debut. – Jag hade ingen aning om hur bra det skulle gå, säger Östberg.

Hon går skidgymnasiet i Mora och nästa vecka ska hon springa 3000 meter på U20-EM i fridrott. Under den gångna helgen gjorde hon sin internationella debut i orientering, och det blev silver direkt.

– Såklart väldigt kul, det var svårt att veta hur bra jag skulle vara jämfört med andra. Tidigare har jag ju bara mött svenska löpare, säger Östberg.

18-åriga Östberg ställer upp i alla distanser under JVM. Sprint, medeldistans, långdistans och även stafetten. Silvret bärgades i sprinten, på tiden 12.21.

– När jag såg kartan tyckte jag banan såg svår ut. Sprint är knepigt, det är 18 kontroller och man måste ta väldigt snabba beslut.

– Därför var medalj inget jag hade räknat med, men uppenbarligen sprang jag väldigt snabbt, säger Östberg.

Silvret till trots finns det lite smolk i glädjebägaren. Tre sekunder skiljde mellan Stora Tuna-löparen och guldet.

– Vad ska jag säga, det är klart att det är surt. Jag vill alltid vinna, samtidigt måste jag vara nöjd över min insats. Jag hade inte kunnat springa mycket bättre.

Under måndagen körde löparna långdistansen. Loppet har lika många kontroller som sprinten, 18 stycken, men sträckan är mycket längre. Även där stod Tilda Östberg för en fin prestation och slutade på en nionde plats, tre minuter efter segrande Ida Haapala från Finland.

– Jag tycker om både sprint och långdistans. Sprint kör vi inne i stan så det är lite annorlunda, alla andra distanser är i skogen.

Nu väntar långdistansen och stafetten innan Tilda åker vidare till nästa tävling, U20-EM i friidrott i Borås.

– Det kommer bli kul, även där har jag svårt att veta hur det kommer gå. Men jag känner mig i bra form.

– Att hålla på med olika idrotter gör att jag får träna på många olika saker, det tror jag gynnar mig i slutändan, säger Östberg.

Förutom Tilda Östberg deltar även två andra dalalöpare i JVM i danska Århus, Ella Olsson (Grycksbo IF OK) och Viktor Svensk (Stora Tuna OK).