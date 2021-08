JUST NU: Två anhållna för ungdomsrånen på Lergärdet

Eftersom de är anhållna ligger ärendet hos krimjouren

Ända sedan onsdagseftermiddagen när två rån anmäldes på Lergärdet har polisen sökt efter gärningsmännen.

Det första rånet ska ha inträffat vid 16.20-tiden på onsdagen då en pojke i 15-årsåldern rånades på sin mobiltelefon, kreditkort och cykel, en beige damcykel med korg och pakethållare. Detta ska ha inträffat nära förskolan Anemonen.

Strax därefter, 16.44, kom larmet om nästa rån som ska ha skett en liten bit bort, i den viadukt som går under Mårdgatan, nära Sportfältet. Här kunde polisen snabbt berätta att brottsoffren var två pojkar, även de i 15-årsåldern.

På fredagsförmiddagen kan Jan Barck på Borlängepolisen berätta att två män är anhållna av åklagaren, misstänkta för rånen.

– Vi har två stycken som sitter anhållna. De greps i går under dagen – de kom in under olika tider.

Hur gamla är de?

– De är tillräckligt gamla för att sitta anhållna, säger Barck som inte kan yttra sig om männens inställning till brottsmisstankarna.

– Eftersom de är anhållna ligger ärendet hos krimjouren, säger Barck.

Beslut, om de ska släppas eller häktas, kommer troligtvis fattas under helgen. Senast klockan 12 tredje dagen efter ett beslut om anhållande måste åklagaren göra häktningsframställan till domstol.