JUST NU: Tommy Salo döms till fängelse för grovt rattfylleri

Det var i oktober 2020 som Tommy Salo åtalades för grovt rattfylleri. Enligt stämningsansökan ska Salo ha kört bil med en alkoholkoncentration i blodet på 3,06 promille. Brottet uppdagades när han hittades i berusad i sin bil av polisen i augusti förra året efter att ha kört in i ett vajerräcke på E18 vid Köping.

I första förhöret nekade Tommy Salo till brott, men dagen därpå erkände han han grovt rattfylleri. Under huvudförhandlingen på onsdagen nekade dock Salo till att ha kört in i vajerräcket med bilen. Han förnekade också att han ska ha druckit alkohol under färd.

Under förhandlingen yrkade åklagaren på minst två månaders fängelse. Försvaret å sin sida yrkade vid fällande dom på villkorlig dom och samhällstjänst.

Efter en kortare överläggning meddelade rätten beslutet att Salo döms för grovt rattfylleri. Rätten godtog till synes Salos invändning mot att han kört in i vajerräcket och att han ska druckit under färd. Dock ansåg rätten att den höga alkoholhalten i sig räckte för att döma Salo för grovt rattfylleri. Påföljden blev två månaders fängelse.

Tommy Salo har en gedigen hockeykarriär bakom sig, med flera tunga meriter. Förutom guld med Tre Kronor i OS 1994, har Salo varit med och vunnit ett VM-guld, två VM-silver och fyra VM-brons. Han var under tio års tid aktiv i NHL. Tommy Salo avslutade sin spelarkarriär 2007.

VLT söker Tommy Salos försvarare.