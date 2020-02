JUST NU: Roger Melin får lämna Leksands IF – ikonen tar över

I lördags åkte Leksand på sin fjärde raka förlust och har där med sju poäng (och sämre målskillnad) upp till Linköping på rätt sida kvalstrecket.

Nu väntar ett längre landslagsuppehåll för SHL-lagen och då passar Leksand på att göra en rejäl förändring. Huvudtränaren Roger Melin får lämna sitt uppdrag och in kommer istället ikonen Ulf Samuelsson.

55-åringen har skrivit på ett kontrakt över resten av säsongen och enligt uppgifter till Sporten blir Per-Erik Eklund andretränare.

-Det är en spännande utmaning att komma till en sån klassisk hockeyort och förening med all den support som finns kring laget. Det ska bli kul att komma in i det och ge järnet och bidra med allt jag kan för vi ska få ett bra slut på säsongen. Det är ett tufft läge vi är i såklart, men vi har många matcher på kort tid framöver och det är många poäng tillgängliga att kriga om i serien än. Vi ska vända trenden och få bra driv i gruppen, och jag är väldigt taggad och är beredd att kriga hårt för föreningen, säger Samuelsson till klubbens hemsida.

Samuelsson spelade för Leksand under tre säsonger under början av 80-talet och gjorde sedan comeback i klubben ett par månader under lockoutsäsongen 1994/1995. Han inledde sin tränarkarriär i USA och har bland annat varit assisterande tränare i NHL-klubbarna Phoenix Coyotes, New York Rangers och Chicago Blackhawks samt huvudtränare för Modo mellan 2011-2013 då de spelade i SHL.

Den senaste säsongen har Samuelsson jobbat som scout för Seattle.