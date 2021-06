JUST NU: Polisen misstänker brott efter stora skogsbranden utanför Mora: ”Eldning som gått överstyr”

Vid 16-tiden på söndagen utbröt en större skogsbrand vid sjön Musi, väster om Bonäs i Mora kommun. Sedan dess har ett intensivt släckningsarbete pågått med många resurser från räddningstjänsten och två helikoptrar från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som vattenbombat branden.

Polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet.

– Det har varit en markbrand på något sätt. Någon har eldat och det har gått överstyr. Men detaljerna har jag inte, säger Lars Hedelin, presstalesperson vid polisen.

Sent på söndagskvällen betecknades branden vara under kontroll och släckningsarbetet fortskred under natten i mindre skala.

– Under natten har det varit statiskt. Två styrkor med tio man har bevakat det hela, säger Pelle Lindgren, vakthavande befäl vid Räddningsregion Bergslagen.

TV: ”Oroväckande och en snabb brandspridning” – räddningsledaren berättar

Vid klockan sju på måndagsmorgonen avlöstes personal och nu trappas släckningsarbetet upp.

– 40 man och två helikoptrar sätts in för att släcka av det sista och förhoppningsvis ska det inte flamma upp igen, säger Pelle Lindgren.

Ett VMA utfärdades också på söndagskvällen och personer i närheten uppmanas hålla sig borta från brandområdet. Detta gäller fortfarande.

Brandpersonalen har arbetat i ett omkring 300 hektar stort område. Hur mycket skog som brunnit kan inte Pelle Lindgren svara på.

– Våra begränsningslinjer täcker 300 hektar. Men det är inte allt inom detta område som brunnit, säger han.

Hur lång tid kommer släckningsarbetet pågå?

– Prognosen som sattes igår var en till två dygn. Det är en så stor yta så det kommer ta tid.