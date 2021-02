JUST NU: Lena Erixon slutar som generaldirektör: ”Mer tid för familj”

Under torsdagen kommer regeringen informera om att Lena Erixon, 60, slutar som generaldirektör vid Trafikverket den 21 december i år. Den informationen fick anställda på myndigheten via ett meddelande på intranätet under förmiddagen.

”Det känns naturligt att ta det här steget nu och när jag väl fattat beslutet så ser jag fram emot en lite friare tillvaro med mer tid för familj och andra intressen”, säger hon i meddelandet på intranätet.

Samtidigt har Lena Erixons anställning förlängts. Regeringskansliet meddelade under torsdagen att regeringen beslutat att förlänga förordnandet från den 31 augusti till den 31 december.

Kommer fortsätta med full kraft under hela året

Rekrytering av ny generaldirektör kommer att påbörjas ”i närtid”.

”Jag kommer att fortsätta med full kraft under hela året och det blir gott om tid att rekrytera min efterträdare”, säger Lena Erixon.

Lena Erixon fick uppdraget på Trafikverket, med huvudkontor i Borlänge, 2015. Hon har tidigare varit generaldirektör för Försvarets materielverk och ekonomichef för dåvarande Vägverket.

Lena Erixon, född och uppväxt i Stockholm men bosatt i Falun, utsågs till Dalarnas mäktigaste kvinna 2016. Hon toppade även DT:s maktlista 2019.

– Visst, jag kan påverka i min roll. Därmed har jag makt. Som generaldirektör har jag stora möjligheter att påverka transportsystemet i landet. Samtidigt är det regeringen som ger mig mitt förordnande, sa hon då.

2020 utsågs Erixon till Sveriges bästa generaldirektör av Universum.

Texten uppdateras