JUST NU: Kvinna i 80-årsåldern försvunnen från Britsarvet – polisen efterlyser tips från allmänheten

Kvinnan har Alzheimers och kan ha svårt att orientera sig. För några veckor sedan var kvinnan också anmäld som försvunnen och då hittades hon i Lugnet.

Kvinnan är ca 170 cm lång och har grått hår. Hon har ganska bra kondition. Vid försvinnande var hon klädd i en svart dunjacka som går till knäna och yllebyxor.

Polisen efterlyser tips från allmänheten och skriver på sin hemsida:

Ser du henne just nu, ring 112 och be att få tala med polisen. Om du tror att du har sett henne under eftermiddagen, var vänlig ring 11414 och be att få tala med regionledningscentralen Bergslagen.