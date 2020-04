Stationer där tågtrafiken kan påverkas är Avesta Krylbo, Avesta centrum, Borlänge C, Djurås, Gagnef, Hedemora, Insjön, Leksand, Rättvik, Säter, Tällberg, Mora, Sala, Stockholm Central, Arlanda C, Helenelund, Häggvik, Heby, Karlberg, Knivsta, Morgongåva, Norrviken, Rotebro, Solna, Sollentuna, Uppsala C, Ulriksdal, Upplands Väsby och Falun Central.

Prognos för när tågtrafiken kan återupptas är preliminärt kl 06:00 i dag uppger Trafikverket.