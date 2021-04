Josefsson: Ge Hans Dahl något att le åt i sin himmel, IBF Falun!

Det är matchserien som kan bli det sista han gör.

Han som kom till IBF Falun 2005 som en av världens mest meriterade innebandyspelare.

Han som fick ta över ett bottenlag efter försöken med invärvade tränare under de första elitserieåren.

Det är Thomas Brottman som har byggt det IBF Falun som vi ser i dag.

Vi går tillbaka till 2009.

IBF Falun hade året innan åkt ur SM-slutspelet i tre raka kvartsfinalmatcher mot AIK under Thomas Brottmans första hela säsong som huvudtränare.

Laget hade ännu inte den kvalité som krävdes för att föra matcher i ett slutspel.

Till Warberg åkte IBF Falun med sex raka förluster i slutet av serien, utan stjärnforwarden Mattias Helgesson som var långtidsavstängd – och vann med 7–6 efter förlängning.

Efter matchen berättade sportchefen Andreas Olsson (nu Pernhall) hur han pepprat videospelaren i bussen full med sportfilmer med underdog-tema, matchhjälten Johannes Skog talade om hur det var dags för Falun "på toppen i stället för botten" och Thomas Brottman förklarade dagen efter hur en av Sportens reportrar gav det sista lilla bränslet som laget behövde:

"Vi tog bland annat upp den Toppen och botten-text som Hans Dahl skrivit i er tidning här i veckan, där han sågade oss rejält."

Han som hade flyttat till Varggården för att fly betongen snarare än att bygga innebandydynasti hade fått vittring. Thomas Brottman hade börjat bygga sin vinnar-aura även som tränare.

"Nu kommer värmen, man minns hur det gjorde klubban mjuk och hur man höll på och ställde in den i kylskåpet, då vet man att det är slutspel. Det är mysigt tycker jag," förklarade han.

Tolv år senare kisade han fram under kepsen inför första resan i den Borlänge Hockey-strajpade bussen (huvudsaken är ändå att den har video) till Helsingborg och konstaterade:

– Det är klart att jag gärna avslutar fort. Dels för att ta hand om blessyrer. Sedan är det alltid skönt att få lite ledigt i den här solen.

Riktigt så enkelt blev det inte. IBF Falun tvingades åka på två resor till till Öresund innan semifinalplatsen var säkrad.

Man fick sex matcher på sig att hitta slutspelsformeln inför resorna till Kalmarsund.

Emil Johansson och Emil Kalentun hittade tillbaka till match fem och innan krutröken hade lagt sig var Gustav Svensson och Jonathan Nilsson avstängda.

Om man lyckades?

Alexander Galante Carlström hittade i alla fall till slut målet. Inför semifinalserien är han SM-slutspelets främsta målgörare.

På den extra långa fredagsträningen inför match fem pratade boxplay-coachen Thomas "Hacky" Holmgren, han som har kommit in som extra kravställare och fått fart på många insomnade stjärnor under säsongens gång, mycket om hur just Nilsson skulle stoppas.

Jag tror inte att han hade räknat med då att det var Kevin Landgren som skulle göra det.

Men det är något med Landgren som för tankarna tillbaka till den där vårdagen 2009.

Tillsammans med Erik Hasselberg och Mattias Carlgren – vars uppgift kort och gott var att täcka skott – var Christian Wagneryd, uppflyttad från back till forward när Falun för första gången under säsongen startade på två backpar, en av de absoluta nyckelspelarna när laget gick ifrån till 5–0.

"Nu har benen hållit på honom och då är han någonstans vårt hjärta. Så länge han visar vägen med sitt arbete följer de andra efter," sade Brottman.

Christian Wagneryd sitter numera som expertkommentator på IBF Faluns hemmamatcher. Dåtidens springspelare är också han imponerad av nutidens. "Ovanligt rutinerat svar från en junis," kommenterade "Wagnis" hur Landgren hanterade uppståndelsen efter Nilssons matchstraff. "Han behövs," konstaterade han också.

Nu är det en ny Nilsson som ska stoppas, världens bästa Kim.

Det går inte att jämföra med 2009 – IBF Falun ska ju normalt sett vara världens bästa lag nuförtiden – men det finns ändå fler saker än Wagneryd och Landgren i de båda säsongerna som påminner om varandra.

IBF Falun – med sex fulltidsförluster på 26 matcher under grundserien – har inte på nio år slagit ur underläge i en matchserie på det sätt man gör mot grundserietvåan Kalmarsund. Behöver jag säga att Thomas Brottman älskar det?

Det ska bli fantastiskt roligt att följa förbundskapten Brottman också förstås. Men det kommer att saknas något i IBF Falun.

Såhär skrev Niklas Jihde om Brottman på sin blogg efter IBF Faluns första slutspelsseger den 12 mars 2009:

"Säkerligen den viktigaste anledningen till skrällen nere i Warberg. En blivande förbundskapten som andas slutspel och taktiska drag".

Det där med förbundskapten trodde Thomas Brottman aldrig på själv – förrän han blev uppringd av förbundet i senhöstas. Vinnar-auran gav honom till slut Innebandysveriges finaste jobb.

Det saknas något på sportredaktionen också.

Hans Dahl avled på vårt arbete våren 2011, ganska exakt två år efter IBF Faluns första slutspelsseger. Han fick aldrig uppleva lagets storhetstid. Jag tror att han hade gillat det. Han var en man som omfamnade det nya, som såg saker innan vi yngre såg det.

Efter att IBF Falun förlorat den andra kvartsfinalmatchen 2009 skrev han, i samband med att målvakten Peter Sjögren hade stängt igen och Warberg tagit tillbaka initiativet i en matchserie som man till slut vann:

"I rättvisans namn ska vi också notera att även Falumålvakten Johan Rehn, 19, var oerhört bra. Den nuvarande landslagsmålvakten och hans efterträdare?"

När IBF Falun slåss mot oddsen igen är det läge att minnas hur det började.

IBF Falun har sin "Hacky". Vi hade vår "Hacke". Han var en kravställare. Ofta dök han upp bakom ryggen och ifrågasatte vad det egentligen var man höll på med.

Man tvingades slipa på sina argument, fundera ett extra varv på om det här verkligen "var nåt". Han var en jobbig jävel, inte som oss andra mesar, men en sådan som gjorde laget bättre.

Ge Hans Dahl något att le åt i sin himmel, IBF Falun!