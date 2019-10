Josefine och Björns dotter levde i fyra dagar – somnade sedan in: ”Känns som att en del av en själv har dött”

Att förlora ett barn är för många en av de värsta sakerna som kan hända.

Josefine och Björns dotter, Nannie, levde i bara fyra dagar innan hon somnade in på mamma Josefines bröst.

Under tisdagskvällen anordnades en ljusmanifestation, Wave of Light, i Borlänge för att uppmärksamma spädbarnsdöd.

– Det är aldrig något man kommer över. Livet rasade samman på ett sätt som inte går att beskriva, säger Josefine Steger.