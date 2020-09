Jonas och Sonja är eldsjälar i Andersbo-Sågsbo byförening: ”Alla vill ju ha bystugan”

Den lilla byföreningen drivs av en styrelse på åtta personer. Jonas och Sonja som båda bor i Sågsbo, hoppas få se ökat engagemang för föreningen i byn. I sommar, med inställda evenemang, har de också testat nya grepp för att bybor ska kunna ses och ha kul ihop.

De sluter upp vid det gamla skolhuset i Andersbo, socknens första skolhus från 1840, som numera står här på ”Trekanten i Sågsbo”. Den lilla fastigheten ägs av Bjursås Hembygdsförening. I dunklet därinne står en gammal skolbänk. Men i början var det en enkel låda med sand på golvet som barnen fick skriva i. Tiderna förändras.

Intill står den rödmålade bystugan med sin stora gräsmatta och midsommarstång och en gammal gungställning på hörnet. Det är den tidigare byskolan i Sågsbo som lades ned i början på 80-talet.

– Jag hann aldrig gå här, jag gick i Bjursåsskolan, säger Jonas Mix.

Jonas, 42 år och uppvuxen här i byn, engagerade sig i byföreningen för tre år sedan, och är dess kassör och sekreterare. Han är en föreningsmänniska med motsvarande uppdrag i Bjursås Leksands fiskevårdsförening.

Byföreningen bildades 1980 och förutom Sågsbo ingår Självbo, Andersbo och Kallesbacken, som hör till västra Sågsbo, samt även Baggbo som tillkommit senare.

Föreningen köpte de gamla skollokalerna av kommunen 1985 för den symboliska summan av en krona.

Här brukar de arrangera midsommar, valborg och till allhelgona har de ordnat höstfester med dans och mat i stugan. Allt detta innan pandemin svepte in.

– Senast körde vi hamburgare, berättar Jonas.

I år har all inneverksamhet fått ställas in, berättar Sonja.

Sonja Bond, 43 år, är född leksing men flyttade till Sågsbo innan hon skulle börja i åttan på högstadiet. Hon är själv en återvändare till byn.

Hon berättar hur hon ramlade in på ordförandestolen eftersom hon i valberedningen inte lyckades hitta någon frivillig kandidat till posten. Ett styrelseuppdrag innebär möten fyra gånger per år, plus planeringsträffar som kan behövas för verksamheten.

– Vi har ett generationsskifte i byn nu.

Barnfamiljer har flyttat in och många har sina rötter här och låter nu sina egna barn växa upp i den lantliga miljön, berättar Sonja.

Sonja och Jonas hoppas att generationsskiftet också kan leda till ett ökat engagemang för föreningen och de vill verka för en stark sammanhållning i byn.

Vad gör ni då?

– Vi ringer runt! säger Sonja.

När det inte blev nåt midsommarfirande, funderade de ut nya sätt att locka ur byborna ur stugorna.

– Vi arrangerade brännboll i juli, berättar Jonas.

Det blev 30 spelare.

I augusti dammade de även av det gamla motionsloppet ”Bykuten” i liten skala, där deltagarna ska ta sig runt Andersbotjärn. Här finns både myrmark och inlopp och utlopp där man får ta sig igenom vattnet för att komma runt.

– 14 stycken deltog, nej vi deltog inte själva – vi var ju arrangörer! säger Jonas.

Han berättar att föreningen har byggt ett nytt hopptorn nere vid badplatsen. Och Sonja berättar att de börjat bjuda in bybor till öppna styrelsemöten för att få deras idéer om verksamheten.

På frågan om hur många invånare som bor i byarna här som skulle kunna engagera sig i föreningen, säger Sonja:

– Bra fråga.

Men hon gissar sedan nästan på pricken rätt. Över 16 år handlar det om knappt 180 invånare, slår Jonas upp i telefonen.

Möjligheterna att få ett uppsving i engagemanget för det gemensamma i småbyarna här utanför Bjursås borde finnas, funderar de.

– Alla vill ju ha bystugan, säger Sonja.

Men om den ska finnas kvar i den form den gör i dag, med kalas ibland och även med möjlighet att hyra den för privat bruk, krävs en förening som håller i trådarna.

Inne i bystugan hänger en gammal skolmatsedel från 1967, med blodpudding, stångkorv och kokt fisk på menyn. Utanför den gamla skolsalen har en tidigare ordförande räddat och renoverat en gammal skolkateder, som samlade damm på vinden. Och på väggarna har föreningen nyligen hängt upp bilder på klasser genom tiderna, bakom glas och ram.

Att jobba i föreningslivet generellt idag är nog långtifrån självklart, säger Sonja.

– Jag har sagt att jag gör det här i ett år.