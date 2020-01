Jon Knuts om energidippen, vägen tillbaka och varför Leksand är bättre än förra vändan i SHL: "Är med och hotar på ett helt annat sätt"

Det är bara en och en halv vecka sedan som Leksand besegrade Oskarshamn på bortaplan och klättrade upp över kvalstrecket.

Men det kan svänga snabbt i botten på en ishockeytabell.

Två bottennapp senare har LIF helt plötsligt sju poäng upp till säker mark, efter att bottenkonkurrenten Linköping, som nu har en match mer spelad, dammat in tre raka segrar samma vecka som Leksand förlorade båda sina.

Med 16 matcher kvar är läget onekligen tufft för laget, som på torsdag reser till Karlstad för bortamatch mot Färjestad. En smärtsamt välbekant situation för LIF-veteranen Jon Knuts, som varit med förr i bottenstriden i SHL.

Är det, i brist på bättre ord, en kris att ni ligger där ni ligger? Eller är det egentligen mer eller mindre man kunde förvänta sig?

– Vad ska jag säga, någonstans vill man väl alltid ligga högre upp, det vill man väl även om man är ett mittenlag. Men vi får kolla till prestationen och vi har spelat ganska bra, trots allt, i många matcher. Där vi kanske inte fått med oss poängen. Sen att vi inte är där vi hade vår målsättning, att vi skulle kriga om en slutspelsplats, så är det ju. Och det är klart att tabellplaceringen ljuger inte.

– Men vi är fortfarande en nykomling. Folk får ju inte heller vara naiva. Det är klart att man hade velat vara högre upp och vi ska väl inte vara nöjda med att vara en nykomling i SHL, men någonstans är vi ju inne i en fas där vi visste att det skulle bli ett tufft år. Det tror jag att alla förstår. Det är klart att det är lite frustrerande när inte poängen trillar in. Men nu är vi där vi ligger och nu måste vi reda ut det här så bra vi kan.

Du har varit i den här situationen förut med Leksand, ser du några skillnader jämfört med tidigare säsonger i bottenstriden i SHL?

– Jämför man med förra gången vi var uppe så känner jag att i år har vi ju någonting, jag tycker att vi har spelat bra i många matcher men inte fått poäng som vi kanske skulle haft. Det är klart att vi har gjort några dåliga matcher, det gör alla andra lag också. Men om man jämför det med tidigare säsonger, så tycker jag att vi är med och hotar på ett helt annat sätt.

Hur hanterar ni den här situationen?

– Det är väl att vrida och vända på stenar och se vad man kan göra annorlunda. Vad är det som gör att vi ligger här nere, vad är det som gör att vi inte tar poäng. Vi försöker utvärdera och se oss själva i spegeln varje dag, säger Jon Knuts.

Efter förra veckans förluster mot Leksand och Djurgården har Leksand tagit den utvärderingen ett steg till och på Hockeysverige.se kunde man läsa att laget suttit ner och talat ut om de matcherna och läget som laget befinner sig i just nu.

– Det är inget konstigt, det gör man ett par gånger under säsongen, man får låsa in sig och bara vädra lite. Det gör alla lag, det är sånt som ingår ibland. Är man inte nöjd med prestationen blir det väl per automatik så att man vill rensa lite, säger Jon Knuts.

– Det är klart att det kommer dåliga matcher till och från och det kommer det förmodligen fortsätta att göra. Men i det här fallet har vi försökt analysera vad vi kan göra bättre och hur vi vill se ut där ute. Det är det vi har försökt komma underfund med under de här dagarna och nu ska vi göra något bra av det här.

Vad är det spelmässigt som ni måste vrida på i första hand?

– I matchen mot Växjö, och även Djurgården, då var det en liten energidipp där vi inte riktigt spelade den hockey vi vill spela. Vi vill spela med lite mer fart och lite mer energi och aggressivt spel. Sen måste vi ju börja göra mål också. Gör vi ett eller två mål, då är det tufft att vinna matcher.

Vad är anledningen till att ni stundtals har haft det så svårt att göra mål?

– Om man kunde svara på det ... men det är väl så, puckar studsar på mållinjen och det är stolpar och ribbor. Men alltså, förr eller senare vänder det ju, så är det också. Jag vore mer orolig om vi inte hade ett spel och inte var med och hotade. Om man kände att vi har liksom ingenting.

På så sätt var matcherna mot Djurgården och framförallt Växjö som sagt lite av ett negativt trendbrott, eftersom det inte längre bara var det där sista som saknades.

– Så är det definitivt. Växjömatchen i sig var ju inte bra. De var helt klart bättre än oss och vi kom inte alls upp på din nivå som vi vill spela. Och så kommer det säkert vara framöver också i någon match. Men det gäller att få så få av dem som möjligt. Man kan få stryk av bättre lag, och framförallt Växjö tyckte jag var bättre än oss. Men det är historia nu, det är så vi måste tänka.

Är det fortfarande så många matcher kvar att ni inte tittar på vad de andra lagen gör, utan tänker att ni kan lösa det här på egen hand?

– Nej, vad fasiken, man lär väl först och främst fokusera på vad vi själva gör. Nu kommer det en period med tre matcher i veckan efter landslagsuppehållet, det kan gå fort då. Kan man få en streak på fyra raka och kanske något annat lag förlorar fyra raka, då är det tolv poäng, vips, från ingenstans. Vi kan bara fokusera på oss själva och skulle det bli ett kval vill vi ha en jäkla skön känsla när vi kommer in i det, så vi har en viktig tid framför oss oavsett hur det här går.