Johanni Sandén: "Totalt sett en av de bästa konserter jag sett i Dalhalla"

Det brittiska kultbandet New Order genomför på onsdagen en av de bästa konserter som recensenten Johanni Sandén sett i Dalhalla.

Under Manchesterbandet New Orders kreativa och kommersiella peak under 1980-talet så kunde man sällan utläsa varken bandets namn eller skivans titel på omslaget. Foton på bandmedlemmarna valde man också oftast bort.

Inte heller hade man med några av sina mest ramgångsrika singlar på fullängdsalbumen. Bandets största hitlåt ”Blue monday” hade ett omslag som var så dyrt att göra att bandet gick minus för varje exemplar som såldes av den. Denna hållning samt deras då nyskapande fusion av postpunk och syntpop har idag gett dem en status som vad man lite slarvigt brukar kalla ett kultband.

Innan konserten var jag lite orolig att ett sådant band inte skulle dra någon större publik till Dalhalla jämfört med mer folkkära artister som besöker kalkbrottet. Men mina farhågor kommer på skam. 1 800 personer är ändå en rätt rimlig siffra för ett band som New Order. En välfylld ståplatsläktare direkt framför scenen genererar ett bra tryck redan från start när bandet äntrar scenen till tonerna till Wagners ”Das Rheingold: Vorspiel”.

När jag såg bandet på Hultsfredsfestivalen 2004 gjorde gruppen en katastrofal spelning – ett andefattigt framträdande fördärvat av tekniskt strul. Men nu verkar de med delvis några nya medlemmar ha hittat en bra balans mellan sitt arv i elektronisk dansmusik och postpunk och en mer modern ljudbild. Nya alster som ”Singularity” och ”Plastic” står sig bra mot deras klassiska 80-talsnummer som ”Sub-culture” och ”True faith”. Den visuella framtoningen med snygga video-animationer i bakgrunden bidrar också till att skapa en grym konsertupplevelse.

De äldre numren är en aning tweakade och slår hårdare live än på skiva, det låter inte det minsta daterat eftersom energin och drivet finns kvar i bandet. Sångaren Bernard Sumners röst passar dock bättre på skiva än vad den gör live, här måste han försöka överrösta alla instrument och maskiner, och hans röst är inte den kraftfullaste.

Men det är bara anmärkningar i marginalen, totalt sett är det en av de bästa konserter jag sett i Dalhalla. Och Bernard Sumner verkar också mycket imponerad under kvällen: ”Helt fantastiskt! En av de vackraste platser jag spelat på”, konstarerar han.

New Order

Dalhalla, Rättvik 24/7

Publik: 1 800

Betyg: 4/5