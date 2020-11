Johan Karlsson har kommit hem till SSIF: "Vi vill gå ut och äga matcherna"

Redan som 15-åring debuterade Johan Karlsson i SSIF:s A-lag.

– En kul grej är att då hade vi en materialförvaltare som hette Rolf Höglund. Han finns kvar än, säger Karlsson.

Han blev kvar i laget i över ett decennium innan han fick problem med en axel ett par år innan han fyllde 30.

– Eftersom jag jobbade i Långshyttan och de spelade i division 3, där det inte är lika fysiskt påfrestande spelade jag tre år där. Sedan fick jag en smäll till mot axeln och då fungerade det inte längre att spela. Men jag fick chansen att ta över tränarrollen i LAIK, så jag inledde tränarkarriären där i tre år.

– Sedan lades verket ner och då också hockeylaget. Vi hade fått mycket sponsring från verket, så det blev uppehåll från hockey ett år, säger Johan Karlsson.

Sedan öppnades en ny möjlighet för Karlsson, som bor i Hedemora.

– HSK gav mig chansen, först ett år som assisterande tränare till Tobbe Persson. Året efter det gick jag upp som huvudansvarig i tre och en halv säsong innan jag hoppade av före jul förra säsongen.

Jag kände att kan de inte ens prata med mig kan jag lika gärna hoppa av.

Det var då HSK tog in Tommy Salo och Johan Karlsson kände sig bortplockad.

– Jag tycker att de gick bakom ryggen på mig. Jag fick höra på nyheterna att de hade plockat in Tommy som en extra person i båset – utan att prata med mig. Hade jag fått vara med i snacket hade jag tänkt annorlunda, men jag kände att kan de inte ens prata med mig kan jag lika gärna hoppa av. Så då sket jag i det, säger Karlsson.

Han gick ett halvår utan hockeyn – och utan sug efter hockey.

– Jag var lite halvless på hockey just då.

I början av sommaren började SSIF uppvakta honom. Först lösa frågor kring hur han tänkte kring hockeyn, sedan mer ingående hur SSIF tänkte och såg honom i rollen som tränare.

– Jag tyckte att det kändes inspirerande och såg bra ut. Plötsligt fick jag suget tillbaka. Det känns jäkligt skoj att få komma hem igen och vara med där allting började, säger Johan Karlsson.

Assisterande tränaren Niklas Vestling har också lång erfarenhet från SSIF som spelare, men de hann aldrig spela tillsammans.

– Nej, han är en alldeles ny bekantskap för mig. Men det har visat sig vara en riktigt skön person, och vi har samma tänk runt hockeyn så det känns riktigt bra, säger Johan Karlsson.

Vad kan vi förvänta oss av SSIF i vinter?

– Vi vill gå ut och äga matcherna. Vi är stora och tunga och har många duktiga skridskoåkare. Det ska hända grejor på isen, helt klart.

– Truppen ser stabil ut och om vi får hålla oss hela och friska – speciellt med pandemin – så kan det bli riktigt bra.

Hur orolig är man på division 2-nivå för corona?

– Det är klart det finns med i tankarna. Det kan smälla till när som helst, man kan få det när man går och handlar, man kan få det på jobbet eller i ishallen. Man vet ju inte. Det är det som är så lurigt. Vi är i alla fall försiktiga i laget och föreningen. Vi har tagit fram restriktioner i vårt omklädningsrum för att stoppa springet.

En annan nyhet för säsongen är att det mångåriga avtalet med Borlänge Hockey har avslutats.

– De har inlett samarbete med Fagersta istället, det är lite synd för grabbarna, säger Johan Karlsson.

Just Fagersta väntar på hemmaplan på tisdagskvällen i seriepremiären av Hockeytvåan Västra A.

Hur går tankarna inför premiären?

– Det känns jäkligt kul att det drar igång, speciellt med tanke på allt som varit. Vi är riktigt sugna och har haft bra träningar och träningsmatcher i fem–sex veckor. Förhoppningsvis blir det ännu bättre nu när det blir på allvar.

– Vi kommer vara taggade till hundra på tisdag när det smäller.

Fakta: Truppen

Tränare Johan Karlsson om nyckelspelare i de olika lagdelarna.

Målvakter: Viktor Björk och Albin Klockare (ny från Dallas Snipers).

"Som alla vet, de senaste åren, har Viktor varit riktigt bra. I år har han fått lite större utmaning när Albin har kommit, men som det ser ut nu är Viktor etta."

Backar: Max Flank, Joakim Norman, Elias Ivarsson, Calle Åberg, Jesper Svennberg, Elias Johansson (ny från Borlänge J20), Simon Erlandsson, Jesper Persson och Oskar Leonardsson (ny från Fagersta/Kvarnsveden).

"Vi har nio backar i truppen och kommer behålla alla, vissa har jobb och ibland försvinner någon en vecka, och när alla är med blir det konkurrens. Joakim Norman, rightskytt, har visat sig riktigt bra under försäsongen, men jag tror vi har ännu mer att hämta där. Simon Erlandsson är såklart otroligt viktig på och vid sidan av isen. Jesper Svennberg är en stor och stabil defensiv back som alltid gör jobbet, det väldigt viktigt för ett lag att ha en sådan."

Forwards: Peo Westtjärns, Hannes Andersson, Filip Erlandsson, Emil "Hea" Eriksson, Emil "Sölvbo" Eriksson, Willy Björkman, Albin Nylén, Isak Ullenius Olofsson, Daniel Fjärdsmans (ny från Hedemora), Anton Eriksson, Rasmus Hadin (ny från SSIF J20) och David Ström (ny från Borlänge J20).

"Jag fick Daniel Fjärdsmans till Hedemora i fjol och tog med honom därifrån. Det är en bra grabb på och utanför isen, och en riktigt rivig spelare på alla möjliga plan. David Ström kommer ta ytterligare kliv i år. Han kom in sent i vår trupp – hade inte pandemin slagit till hade han spelat på andra sidan Atlanten. Anton Eriksson hade nyligen kommit upp i laget när jag var med och han finns fortfarande kvar. Han är en riktig veteran som börjar bli till åldern men fortfarande är duktig på det han gör, en farlig forward. Hannes Andersson och Rasmus Hadin fick prova på A-lagsspel förra året och kommer växa in i det mer i år. Sedan har vi Peo Westtjärns och Filip Erlandsson och... jag skulle kunna rabbla upp jättemånga för det är många som gör det jättebra i laget."

Spelarförluster: Jonas Lund (fw, kan göra comeback), Johannes Matses (fw, Hällefors), Pawel Oblonski (fw, Falu IF), Alexander Eriksson (fw, klubblös), Joakim Elfström (b, kan göra comeback), Emil Sohls (mv, Hedemora), Jonathan Sjöberg (mv, Ockra).