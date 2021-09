Johan från Husby spelar på Abbas nya låtar: "Helt enkelt otroligt bra"

När tidningen når Johan Ahlin så är han på väg till SVT för att bli intervjuad om ABBA-låtarna som släpptes med buller och bång under torsdagen.

– De var förvånade på SVT över att alla kunnat hålla tyst om att ABBA kommer med en ny platta. Det var två år sedan vi spelade in och det enda som sas inför inspelningen var att det vore bra om vi kunde hålla detta för oss själva. Att inget läckt tyder på vilken respekt alla har för projektet, säger Johan.

Uppståndelsen som låtsläppen orsakat tycker Johan om.

– Det här är en dag på jobbet för oss egentligen, men lite coolare så att säga, säger Johan.

Johan medverkar själv på den nya skivan som ABBA kommer släppa i november. Med sig hade han flera musiker ur sin orkester. Totalt är han inblandad i fyra låtar på skivan, inklusive "I still have faith in you" och "Don't shut med down" som släpptes under torsdagen.

Men att samarbeta med Benny Andersson är inget nytt för Johan.

– Jag har jobbat med Benny i många år på olika inspelningar och i musikalerna. Jag har varit i studion flera gånger.

Han berättar om hypen kring skivan – men att man som musiker inte skryter om sin medverkan på den.

– Det är inget man tapetserar överallt, det viktiga är att det blir ett bra projekt. Det är musiken och låtarna som är det viktiga, inte vilka som är med, säger Johan.

Johan har genom tiderna spelat med stora världsartister. Men det här projektet är speciellt menar han.

– Att spela in med ABBA när man är Svensk och man förstår vilket genomslag det får är stort. Alla inblandade var så "star strucked", alla kom i tid , var nyklippta och välkammade inför inspelningarna, säger han.

Låtarna som släpptes igår fick han höra lite av i studion i våras.

– I still have faith in you, vilken otroligt bra text Björn Ulvaeus har skrivit. Musiken tycker jag är fantastisk men texten har så många lager. Den är både trösterik och inkännande. Helt enkelt otroligt bra.

– Sedan gillar jag språkspelet i den andra låten Don't shut me down. Agneta Fältskog och Anni-Frid Lyngstad är otroliga. Alla löntagare borde bli oroliga för att pensionsåldern kommer höjas när man hör hur bra de är trots sin ålder, säger Johan.

Johan har ett hus i Övernora utanför Husby där han spenderade hela sommaren – han har också stora delar av sin släkt där.