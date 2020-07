Joel från Borlänge är elitcyklist – nu släpper han sin debutsingel: "Vill inte välja bort något av det"

Det var 2016 som den idag 23-årige cyklisten Joel Burman från Borlänge bröt handleden under ett träningspass. Skadan ledde till ett träningsuppehåll på sex månader – vilket öppnade dörren till ett helt annat intresse.

– Jag lyssnade mycket på musik, så började jag spela lite munspel och sjunga också. Sen när handleden hade blivit bra så började jag spela gitarr, det blev naturligt att jag kunde fokusera på musiken, säger Joel Burman och fortsätter:

– Jag spelade lite gitarr när jag var yngre men sen kom mitt cykelintresse och då körde jag på med det. Det tog så mycket tid och då tappade jag intresset för att spela.

Efter att ha spelat lite covers ihop med en kompis började han att skriva sin egen musik. Uppvuxen i Kvarnsveden har han funnit inspiration i den lokala musiken, Mando Diao och Sugarplum Fairy är stora influenser i hans eget skapande.

– Det var väl egentligen den musiken som skapade ett intresse från början. Deras musik tilltalade mig, rock blandat med fina popmelodier. Jag började att lyssna på dem sen har jag fortsatt vidare och lyssnat på deras influenser, som The Beatles, Oasis och The Who till exempel.

Det var i höstas som han bestämde sig för att göra något mer av sitt skapande. Han tog kontakt med Dalapop och visade upp ett gäng låtar som han själv skrivit.

– De tyckte att det lät väldigt bra så då ville de hjälpa mig. De kopplade ihop mig med Mats Björke som spelat i Mando Diao, berättar Joel Burman.

Samarbetet har resulterat i debutsingeln "Reach The Sky" som släpptes under fredagen. Det är Joel Burman själv som står för text, sång och gitarrspel. Mats Björke spelar klaviatur på låten och har även spelat in, producerat och mixat låten, tillsammans med Ludvig Larsson, i deras studio Lab259.

– Låten handlar om att man ska lita på sina drömmar, vad det innebär lämnar jag till lyssnaren. Jag hade egentligen ingen speciell plan med texten när jag skrev det, det är musiken som är i fokus, berättar han och fortsätter:

– Allt har gått så extremt fort, från att jag gick in på Dalapop till att "nu kör vi". Det är svårt att hinna ta in allting, även om låten varit med ett tag. Det känns bra att äntligen få dela med sig av den.

Jag har ju byggt upp min identitet som idrottare väldigt länge och nu kommer det här som är något helt annat, men jag vill inte välja bort något av det

Även om det finns planer på att släppa mer musik redan i år så är huvudfokuset för Joel Burman fortfarande cykel. Förra sommaren tog han ett VM-brons och han tror att musikskapandet kan ha haft inflytande på framgångarna.

– Träningen och musiken går väldigt bra ihop eftersom att musiken blir som en avkoppling, då kan jag skifta fokus och inte bara koncentrera mig på en sak, berättar han och fortsätter:

– Jag har ju byggt upp min identitet som idrottare väldigt länge och nu kommer det här som är något helt annat, men jag vill inte välja bort något av det.