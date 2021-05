Joakim Elfvings stall förstärker: "Bosse ett spännande tillskott"

"Känner att jag har haft alltmer svårt att leva upp till nivån av service som jag vill ge exempelvis till hästägare", säger Joakim Elfving.

"Det plus att få känna att jag har en mer generell koll på hela min verksamhet gör att tankarna på en ”Bosse” kommit in i bilden. Bosse Rydgren har jag lärt känna närmare under ett tiotal år och när han visade sig vara tillgänglig och villig att ansluta sig till teamet föll mina pusselbitar på plats", fortsätter han.

I nuläget växer Joakim Elfvings stall så att det knackar. Han har för närvarande 72 hästar i träning.

"Vilket innebär att varje box som jag disponerar är fylld", säger Rommetränaren.

"Tanken är inte att rörelsen i nuläget ska växa i kvantitet, utan vi siktar på kvalitet istället", betonar han.

När det gäller årets treårskull har stallet levererat stjärnor som vinnaren av bland annat penningstinna Svampen 2020, Mi Ma Ohrtus (e. Jocose), Conch On Inn (e. Make It Happen) och Incase of Fire (e. Yarrah Boko) som alla nämns i kullens toppskikt och bevisar att Joakim funnit en väl fungerande träningsstrategi.

"Bosse Rydgren, med sitt nätverk och sina erfarenheter, kommer att bli ett spännande och nyttigt tillskott i min verksamhet säger Joakim. Ett tillskott som inte minst kommer att ge mig möjligheten att få mer tid till det som jag har som min spjutspetskompetens", säger "Jocke" belåtet.

FAKTA/Bosse Rydgren

Har en lång karriär inom travet bakom sig. Mest känd är han kanske som löpningsreferent på Solvalla under 25 år.

Bosse har varit entreprenör i travet och drivit mediabolag, VD på Dalatravet (Romme och Rättvik), projektledare i Stig H-Akademien och verksam inom startup-världen där han hjälpt entreprenörer med bland annat strategiska råd och att hitta finansiärer.